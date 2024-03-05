Gin Lee裝「胸」作勢　扮馮允謙講英文Man爆

歌手Gin Lee（李幸倪）、馮允謙（Jay）、MIRROR成員Jeremy及ERROR成員肥仔成為今年首場《拉闊音樂會》》的參演歌手，音樂會以熔岩為主題，首次合作的四人組將施展渾身解數，打造出舞火山林的音樂舞台。未開騷前又為音樂會拍攝「拉闊板塊領域挑戰」宣傳片，各自踩入對方的板塊領域，為舞台爆發全新驚喜。

最擅長「搞笑」的肥仔，踩入Gin Lee的魅力板塊，展示魅力同時，亦不忘發揮他「搞笑」本色。他即場示範如何展現魅力：「我以前睇戲見森美大哥都係咁做！」隨即以「嘟嘴瘦面」經典場面來挑戰魅力板塊。穿上低胸裝的Gin Lee平時給人優雅高貴形象，是次則挑戰屬於Jay Fung的「最Man」板塊。Gin Lee扮Jay Fung講英文來顯露她Man的一面：「Yo！What's up Gin, how are you? 」一邊講一邊配合動作，扮演得繪影繪聲。

Jay挑戰最令人期待的跳舞領域，在鏡頭前又唱又跳Jeremy的作品《Fever》，讓Jeremy捧腹大笑！Jay雖然對自己舞技沒有太大信心，但獲得成功挑戰「最Man」板塊的Gin Lee鼓勵：「Don't worry man, you sound good！」最後，一向冷靜又帶有貴氣的Jeremy公然挑戰肥仔的「搞笑」能力，他即時獻出冷笑話：「知唔知點解Jeremy入咗拉闊之後會變成Fatboy（肥仔）？因為『拉闊』！」三位主角對於Jeremy的「搞笑」能力均以「尷尬又不失禮貌」的微笑來回應他的冷笑話。