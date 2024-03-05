周啟生狠批陳蕾走音到離晒譜　彈結他又甩皮甩骨

一向敢言的資深音樂人周啟生，昨晚在社交平台撰文，狠批年初勇奪「叱咤樂壇女歌手」金獎的陳蕾，直斥她現場表演：「彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。」

陳蕾於2009年參加選秀節目《亞洲星光大道》入行，至今已經14年；年初奪得女歌手金獎後，近日在紅館舉行首個個人演唱會，而周啟生昨晚則收到朋友send給他的片段，他留言：「係一個女仔嘅演唱會，女歌手叫陳蕾。我之前曾經聽過一兩隻佢嘅歌，聽唱片製作又真係幾好聽！音樂，歌詞，唱歌都係合格嘅！但係聽佢現場嘅表演，真係嚇咗我一跳，彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。如果我冇記錯，早排佢攞咗最受歡迎嘅女歌手獎。」

周啟生直言人家開演唱會可喜可賀，他亦無心將對方拿來評頭品足，他稱：「不如我問吓你哋，如果你聽過佢今次嘅演唱會，又或者睇過片段＃我唔想討論演唱會燈光有幾靚＃今次話題唔係講舞台有幾華麗＃我淨係想聽大家覺得佢唱歌點？」引來大批網民熱烈討論，周啟生回應：「我都覺得我耳仔有問題，我淨係聽到佢叫啫！不停咁叫！我當茶餘飯後講吓笑，大家唔使太認真！」

有網民留言：「我都好喜歡陳蕾，作為一個歌手水平唔夠唔係一個人嘅問題，生哥睇到嘅問題佢自己嘅音樂監製冇理由睇唔到，anyway娛樂圈同歌手大家包容吓！」周啟生回答：「作為一個歌手，水平唔夠，唔係歌手嘅問題，係邊個嘅問題？如果我大肚腩，係我嘅問題定係我老婆嘅問題？」之後他又再留言：「你鍾意佢係可以，但係夾硬俾藉口原諒佢，對樂壇嘅興衰冇幫助！一個歌星知道自己唔夠水平，都開紅館演唱會算唔算問題？」