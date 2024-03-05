籃籃移情別戀新歡曝光　當眾派心飛吻閃到盲

台灣啦啦隊「樂天女孩」隊長籃籃，外貌清純嘅佢同時有着一副玲瓏浮凸嘅好身材，極大嘅反差感令佢累積咗高企人氣。而佢向來熱愛嘅棒球偶像大谷翔平，近日無預警宣布結婚喜訊，消息一出籃籃亦隨即喺社交網寫道：「我不能接受！」事後，更被好友巫苡萱搞笑爆料道：「在廁所哭暈，哭到叫救護車去救她。」瞬間掀起熱議。而上周現身台北大巨蛋應援嘅籃籃，之後竟然晒出同巨人隊球星秋廣優人嘅合照外，臨走前對方仲對佢比心、飛吻，冧到籃籃暈晒船道：「太會了吧！」

上周末，日本職棒讀賣巨人喺台北大巨蛋進行交流賽，周日更出戰樂天桃猿隊，而日前先宣布續約留喺「樂天女孩」嘅籃籃，一出場就即刻衝去攬實大谷翔平嘅模型紙板，並做出喊嘅表情合照，不過正當大家為籃籃「失戀」擔心之際，賽後籃籃竟然喺社交網晒出同巨人隊球星秋廣優人嘅合照，開心分享道：「太幸運了！才剛跟經紀人說想跟秋廣優人拍照，然後他就突然出現了！對於我們想跟他合照感到相當懷疑。」另外，秋廣優人臨走前，仲對籃籃比出拇指愛心兼嘟嘴吻別，冧到籃籃興奮道：「太會了吧！辛苦了。」

事實上，喺29日得悉大谷翔平結婚後，籃籃就曾喺社交網分享「失戀心情」，並表示自己日本登機前先喺大谷翔平嘅巨型廣告牌前開心合照，點知一落機手機就畀人訊息轟炸：「一下飛機訊息爆炸，我不能接受！」隨後籃籃更直奔大巨蛋，喺球場上扮喊，相當難過嘅表情認真我見猶憐，好友巫苡萱更搞笑透露道：「籃籃很難過，昨天在廁所哭暈哭到叫救護車去救她，我有傳訊息跟她說節哀！」事後亦即刻解釋只係講笑，認真幽默。