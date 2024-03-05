岸美由 零距離冧粉絲

人與人接觸，中間存在隔膜，相處過程又點會舒服呢？正如情侶喺享受魚水之歡嗰陣，一樣想解開所有束縛！至於今日要介紹嘅日本藝能偶像岸美由，亦好鍾意零距離接觸，講緊嘅係面對面同粉絲Say Hi咋，千祈咪心邪！

身材正到痹

喺日本寫真界，有唔少女優生得嬌小玲瓏，但人氣相當高，矚目程度拍得住啲高妹，就好似啱啱度過23歲生日嘅岸美由，身高只得4呎9吋，普通男仔都會比佢高出成個頭，但勝在五官標致，青春可人，睇落似個嫩口學生妹，仲要係表情多多，相當可愛。雖然阿妹生得細粒咗啲，但體態好有睇頭，心口有對脹卜卜又堅挺嘅E Cup車頭燈，着起泳衣嗰陣，顯得非常激凸，再加埋肉地白滑又富彈性，難怪有咁多男粉絲對佢嗒晒糖。

進軍武道館

當初岸美由係透過社交網絡平台推出一系列吸睛短片而為人認識，之後獲藝能事務所睇中，正式簽約做藝能人，仲喺2020年被安排加入偶像女團#babababambi，喺團隊中擔任紅色代表，並一直效力至今，期間仲代表組合角逐樂壇偶像比賽「Young Jump SURVIVAL」第十季，並奪得LINELIVE獎項。雖然阿妹謙稱自己得獎要歸功於組合成員嘅共同努力，但佢好有志氣，決心要登上日本藝人最想踏足嘅頂流表演場館——武道館嘅舞台，而經過一番努力，終於能夠喺今個月完成目標喇！

見面感興奮

另外，美由話自己好感激廣大粉絲嘅眷顧，上年年尾同隊友開咗個大型粉絲見面會，令佢相當開心，事關可以同粉絲們作零距離互動，握吓手兼面對面傾幾句。你可能會覺得同粉絲見面都好平常啫，使唔使開心成咁？查實幸福絕非必然，之前受疫情影響，好多人想開見面會都開唔到，就算勉強開到，大家都要戴晒口罩，而組合亦靜咗一輪，今次能夠如此親密接觸、交流，實屬難得，所以美由先會表現得咁雀躍！