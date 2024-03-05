容祖兒小背心誘惑　「峰」騷擺甫鬥Chok

天后容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）、Tyson Yoshi、吳雨霏、廖子妤、盧慧敏等，今晚（5日）在尖沙咀出席品牌活動。Tyson Yoshi碰見偶像阿Sa變成小粉絲，加上Joey「挾擊」合照，表現相當緊張，耳仔也紅了，要一輪調整心情才能擺出Chok甫，相當搞笑，最後自然把握機會與阿Sa自拍。

以低胸小背心上陣的她，大晒事業線，相當吸睛，她與阿Sa見面即不停傾偈，問到兩人是否很耐冇見面？Joey說：「唔係，前晚先見完，我哋幾時見都係咁多嘢講。」問到是否傾男仔經？阿Sa說：「呢樣係最少講，我哋乜都講，講買衫都可以講3個鐘。」Joey笑言大家喜歡的男士不同，故甚少談及：「我鍾意做運動、有胸肌嘅住家男，其實依家有頭髮就得，條線去到新低，但係去到咁淡都未必有，哈哈。」她又指早前在社交網甫出玩具玫瑰花後，友人即指點迷津指不要在家中放假花，容易招來爛桃花，，她繼續自嘲說：「假都好呀，連假都冇呀，所以冇理照擺。可能今日飲多兩杯有呢，今日咁弗，要唔要反光牌呀，我講身上啲閃石。」兩人又指會為對方𥄫實，好好物色對象。

講到工作，Joey今年將會事隔3年多後再推出廣東歌，7月將會到澳門開演唱會，明年將再踏紅館開騷，又指將與阿Sa、鍾欣潼拍攝《因為是朋友呀2》，相當期待在香港、星加坡、馬來西亞拍攝，覺得3人去哪裏也好好玩。問到可會邀請嘉賓？阿Sa搞爛Gag說：「有關智斌，咁就有個嘉『斌』喇。」講到兩人為何不與阿嬌同行到杜拜旅行，她們皆指已經去過杜拜，希望旅行去一些有新鮮感的地方，故沒有同行。