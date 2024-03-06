【是日通勝】

農曆正月廿六

甲辰年 丁卯月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、交易、開市

忌：遠行、除服、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：21、39、28

幸運顏色：啡、黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：愛情運很好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

金牛座：懶得用腦，不夠細心，謀事易遭遇滑鐵盧。

雙子座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

巨蟹座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

獅子座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

處女座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

天秤座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天蠍座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

人馬座：事業運急升，放下兒女私情，專心工作吧！

山羊座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

水瓶座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

雙魚座：事業發展如魚得水，惟工資收入不似預期。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）豬 健康差

鼠：工作運平穩，付出愈多，收穫也愈多。

牛：幹勁十足，處變不驚，做起事快靚正。

虎：健康一般，飲食宜清淡，防病從口入。

兔：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

龍：職場有變動，需時適應，勿自亂陣腳。

蛇：事業運平平，每行一步都要腳踏實地。

馬：士氣低落，工作不夠積極，易惹麻煩。

羊：少做高危的事，更不應前往偏僻地方。

猴：破財風險高，處理錢銀問題不可大意。

雞：精神差，謀事缺乏動力，生活多阻滯。

狗：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

豬：是日沖煞，健康欠佳，必須好好休息。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年健康運

想要有健康的身體，均衡飲食、規律運動和足夠睡眠是老生常談，踏入龍年，除了注重養生，也可以配合方位加強健康運。

2024甲辰龍年的五黃災星飛臨正西，二黑病星則飛臨東南，兩星五行屬土，火又生土，因此今年正西及東南方一帶，避免放置紅色及黃色的物品，也不宜動土、養魚及擺放水種植物。

正西及東南方也不宜長期坐臥，如剛好是梳化及睡床的位置，最理想做法當然是轉換擺放位置，如居住環境所限，難以改動，也不用過於擔憂，最好避免使用紅色及黃色的床單、被套或梳化墊；如梳化本身是紅色或黃色，建議可使用米色或淺灰色的梳化套把它蓋上，克制病星。在床頭或梳化旁放置銅葫蘆或銅鑼，也有助洩弱病星力量，睡眠會較為安穩，有助增強健康運。

另外，可以使用手機的指南針，在住所內面對大門，如果指南針顯示大門向正西及東南方，今年不宜使用紅色或黃色的大門地氈，以免催旺病星，建議選擇放置淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及六個銅錢化解病氣，有助穩定家宅健康運。