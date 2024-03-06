迪士尼百周年︱不同類形黑暗題材樣樣都拍過

去年是迪士尼電影公司成立100周年，唔好睇「迪士尼」呢3隻字就以為佢哋只係拍動畫同兒童合家歡電影，其實之前都拍過唔少「三級題材」嘅電影，以下就係其中4部此類型嘅經典之作！

《天劫餘生》

迪士尼於80年代曾開了幾條分支公司拍攝不同類型嘅電影，以下為大家介紹嘅呢一部《天劫餘生》（Alive）就係其中一部，呢套戲係1993年嘅作品由迪士尼分公司Touchstone Pictures（金石電影公司）發行，套戲根據70年代一支烏拉圭欖球隊飛往智利參加比賽期間不幸遇上空難嘅真實事件作為題材，影片最多人談論就係為求生存生還者食隊友屍體嘅驚心動魄場面。影片當年喺北美上映時被電檢局列入「限制級」（R）級別，亦即係17歲以下人士必須由成年監護人士或家長陪同觀看。

《換妻驚魂》

由兩大奧斯卡得獎男星奇雲格連（Kevin Kline）與奇雲史柏西（Kevin Spacey）合演嘅1992年電影《換妻驚魂》（Consenting Adults）亦係迪士尼另一分公司Hollywood Pictures嘅三級題材電影，一聽個片名就已知影片個主題係有關於「換妻」，故仔係講兩對住喺隔離屋嘅中產夫婦，喺一場晚餐聚會上飲大兩杯提議玩「換妻遊戲」，開始時純講笑但最終卻成事，但最終泥足深陷至萬劫不復嘅地步！由於影片有不少性愛場面，影片最終同被列作「限制級」級別。

《最後舞曲》

美國女星莎朗史東（Sharon Stone）於90年代初憑一部《本能》（Basic Instinct）而喺影壇爆紅，而為咗擺脫「慾女」形象，當年佢亦拍過多部嚴肅題材嘅電影，1996年《最後舞曲》（Last Dance）就係其中一部。套戲亦係由Touchstone Pictures發行，佢喺片中飾演一名涉嫌喺一宗情殺案中殺死州長兒子嘅女死囚，年輕律師為求幫死囚洗脫罪名而同時間競賽。

《搖籃驚魂》

1992年懸疑驚慄片《搖籃驚魂》（The Hand That Rocks the Cradle）係其中一部迪士尼「三級題材」嘅賣座電影，故事講述家庭主婦為咗兼顧家庭同事業，聘用一個表面非常細心嘅善良保母，點知原來佢早已處心積慮進入主婦家中，設下復仇大計，埋下重重殺機......片中出現多場動心動魄嘅殺人場面，同迪士尼嘅一向風格背道而馳！