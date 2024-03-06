陳君宜養醒目鸚鵡　守秘免破財

名媛陳君宜（Qinnie）近年成為鸚鵡奴，去年應兒子要求買了第一隻鸚鵡，短短一年間養了4隻鸚鵡，連同家中3隻狗，一屋共有7隻小動物，連好友羅霖都受她影響，成為鸚鵡主人。

自動波入雀籠瞓覺

日前Qinnie帶了其中3隻鸚鵡Lucky、Money和Happy到戶外吹風，坦言以往對雀鳥沒興趣，接觸後才逐漸改觀，並讚鸚鵡聰明，智商等同3至5歲的小孩，她笑說：「阿仔每晚8點瞓，我會帶Happy上房一齊瞓覺，一個禮拜後，每晚一到8點，Happy就會叫瞓覺，有一日佢叫完冇人理，自己上樓梯入房，入雀籠瞓覺！」她指另一隻鸚鵡Lucky會說「去街街」和「恭喜發財」，Happy更能哼出整首生日歌，每天早上更一起叫「早晨」，相當有趣。

Qinnie成為鸚鵡教練，近日成功教會鸚鵡在狗廁所解決，又說：「佢哋會講晒我哋嘅嘢，所以唔可以講秘密或者戶口資料，有時都嫌佢哋嘈，有次老公嗌佢哋唔好嘈，佢哋會話：『爸爸打打呀！』跟住溜走。」。Qinnie指Lucky是雄性，Money則是雌性：「雌性鸚鵡鍾意男人，雄性就鍾意女人，Money原本最黐我老公，依家佢移情愛上Lucky，希望將來可以培育出鸚鵡下一代。」