東方日報C1：阿嬌把脈驗喜？周揚青疑戀過皇甫　晒蜜照認「老婆」

歌手鍾欣潼（阿嬌）以「冷處理」方式欲為同性密友皇甫聖華的緋聞降溫，網民卻炒得更熱，爆出二人跟內地網紅周揚青之間的「三角關係」，翻出皇甫以「老婆」來稱呼周揚青，獲對方回應「永遠愛你」。阿嬌卻懶理密友與閨蜜的「情史」，只關心自己的月事！

離婚後的鍾欣潼去年6月傳出跟內地富貴女網紅皇甫聖華私交甚篤後，緋聞至今未停過，日前她疑跟對方同遊沙特阿拉伯慶祝情人節，再度成為網民熱話。雖然阿嬌堅持「不回應」，以免愈描愈黑，網民卻樂此不疲地揭秘，近日就翻出皇甫與另一內地網紅兼阿嬌好友周揚青的「曖昧痕迹」，直指二人早年已情非泛泛，除了經常開派對尋歡外，又相約遛狗過二人世界。

未撇小豬 回應愛的呼喚

「周皇」的同性之愛在友儕間從未掩飾，有網民發現皇甫曾以舊網名「塞繆皇甫」發文及照片，疑向周揚青示愛，相中皇甫置身心心燈圈，手執鮮花並留言：「I Love You」。事隔幾年皇甫再分享相片並明言「同我的愛」，在16格的照片中可見周揚青的身影，似是兩人結伴旅行後，在網上記錄美好回憶。至於最「露骨」的洩蜜貼文在11年前發布，當年周揚青仍未與台灣舞王羅志祥（小豬）分手，皇甫連續三次向她表白高呼「I love you」，並以「老婆」稱呼她：「i love you my baby！and i hope this will never end i love you like i never loved before！you are my soul a butterfly that lights my dreams when i love you the all world become silent my life is so happy because of you my wife！我愛你這麼多，高興的是，你在我身邊。」面對皇甫的甜言蜜語，不怕惹劈腿之嫌的周揚青當時冧爆回應：「哈哈！我很高興我們仍然彼此相愛。」還癡纏地加上「我會永遠愛你」、「我永遠不會離開你」等字句。

二人世界變三人行

有傳周揚青將皇甫介紹給阿嬌認識，由「二人世界」變成「三人行」後，「周皇」之間感情出現變化，去年爆出阿嬌出席周揚青的聚會、被皇甫錫面珠的前兩個月，周揚青曾在網上發表「忐忑文」，除了上載跟皇甫於2010年及2023年的「情不變」合照外，又發文：「時代的眼淚，這波回憶殺太值得我發個大號」、「這麼多年我們好像變了很多，但又好似甚麼都沒變。」被指文中似滲出淡淡的「失戀味」。

雖然周揚青現時已非皇甫的唯一，但歷盡情海翻波的她，仍與皇甫及阿嬌維持友好關係。今年1月時，Twins舉行紅館演唱會，首場適逢阿嬌生日，周揚青專程飛來港捧場送吻，又送贈天價金箔魚子醬蛋糕外，有指皇甫亦隨行睇騷為阿嬌慶生，周揚青表現大方。而近日周揚青分享與兩男開睡衣派對的影片，但睡衣超密實，原來她只是為自家睡衣品牌宣傳，相信私伙性感睡衣只會留待私人時間才出動。

至於阿嬌傳跟皇甫蜜遊後，前晚在港出席公開活動，吸引逾百名粉絲舉牌支持。穿上短裙晒腿的她，明顯精神煥發，問到跟皇甫同遊沙特阿拉伯的傳聞，她重申：「都講過好多人去，其他嘢唔再回應。（有讀者爆料指見皇甫攬住你行？）冇，唔回應喇！」但她分享旅行點滴，又呻當地消費貴：「每餐真係好貴，要5、6千蚊人民幣，淨係食都幾萬蚊埋單。」雖然狂食及狂瞓，但她自言抱恙的身體尚未完全康復，瘦到「胸都冇埋」，又自爆被月事困擾：「成個月冇嚟（女性周期），依家睇緊中醫。（係咪有咗BB？）中醫把咗脈話冇喜，同埋仲有啲熱氣，上咗火。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：