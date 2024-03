東方日報C1：阿嬌把脈驗喜？周揚青疑戀過皇甫　晒蜜照認「老婆」

歌手鍾欣潼(阿嬌)以「冷處理」方式欲為同性密友皇甫聖華的緋聞降溫,網民卻炒得更熱,爆出二人跟內地網紅周揚青之間的「三角關係」,翻出皇甫以「老婆」來稱呼周揚青,獲對方回應「永遠愛你」。阿嬌卻懶理密友與閨蜜的「情史」,只關心自己的月事!

離婚後的鍾欣潼去年6月傳出跟內地富貴女網紅皇甫聖華私交甚篤後,緋聞至今未停過,日前她疑跟對方同遊沙特阿拉伯慶祝情人節,再度成為網民熱話。雖然阿嬌堅持「不回應」,以免愈描愈黑,網民卻樂此不疲地揭秘,近日就翻出皇甫與另一內地網紅兼阿嬌好友周揚青的「曖昧痕迹」,直指二人早年已情非泛泛,除了經常開派對尋歡外,又相約遛狗過二人世界。

未撇小豬 回應愛的呼喚

「周皇」的同性之愛在友儕間從未掩飾,有網民發現皇甫曾以舊網名「塞繆皇甫」發文及照片,疑向周揚青示愛,相中皇甫置身心心燈圈,手執鮮花並留言:「I Love You」。事隔幾年皇甫再分享相片並明言「同我的愛」,在16格的照片中可見周揚青的身影,似是兩人結伴旅行後,在網上記錄美好回憶。至於最「露骨」的洩蜜貼文在11年前發布,當年周揚青仍未與台灣舞王羅志祥(小豬)分手,皇甫連續三次向她表白高呼「I love you」,並以「老婆」稱呼她:「i love you my baby!and i hope this will never end i love you like i never loved before!you are my soul a butterfly that lights my dreams when i love you the all world become silent my life is so happy because of you my wife!我愛你這麼多,高興的是,你在我身邊。」面對皇甫的甜言蜜語,不怕惹劈腿之嫌的周揚青當時冧爆回應:「哈哈!我很高興我們仍然彼此相愛。」還癡纏地加上「我會永遠愛你」、「我永遠不會離開你」等字句。

二人世界變三人行

有傳周揚青將皇甫介紹給阿嬌認識,由「二人世界」變成「三人行」後,「周皇」之間感情出現變化,去年爆出阿嬌出席周揚青的聚會、被皇甫錫面珠的前兩個月,周揚青曾在網上發表「忐忑文」,除了上載跟皇甫於2010年及2023年的「情不變」合照外,又發文:「時代的眼淚,這波回憶殺太值得我發個大號」、「這麼多年我們好像變了很多,但又好似甚麼都沒變。」被指文中似滲出淡淡的「失戀味」。

雖然周揚青現時已非皇甫的唯一,但歷盡情海翻波的她,仍與皇甫及阿嬌維持友好關係。今年1月時,Twins舉行紅館演唱會,首場適逢阿嬌生日,周揚青專程飛來港捧場送吻,又送贈天價金箔魚子醬蛋糕外,有指皇甫亦隨行睇騷為阿嬌慶生,周揚青表現大方。而近日周揚青分享與兩男開睡衣派對的影片,但睡衣超密實,原來她只是為自家睡衣品牌宣傳,相信私伙性感睡衣只會留待私人時間才出動。

至於阿嬌傳跟皇甫蜜遊後,前晚在港出席公開活動,吸引逾百名粉絲舉牌支持。穿上短裙晒腿的她,明顯精神煥發,問到跟皇甫同遊沙特阿拉伯的傳聞,她重申:「都講過好多人去,其他嘢唔再回應。(有讀者爆料指見皇甫攬住你行?)冇,唔回應喇!」但她分享旅行點滴,又呻當地消費貴:「每餐真係好貴,要5、6千蚊人民幣,淨係食都幾萬蚊埋單。」雖然狂食及狂瞓,但她自言抱恙的身體尚未完全康復,瘦到「胸都冇埋」,又自爆被月事困擾:「成個月冇嚟(女性周期),依家睇緊中醫。(係咪有咗BB?)中醫把咗脈話冇喜,同埋仲有啲熱氣,上咗火。」

