陳蕾尾場爆喊粉絲大嗌多謝　強調冇為Nathan洗白

歌手陳蕾（Panther）出道14年終首踏紅館舉行一連四場《念》演唱會，昨晚（5日）尾場，藝人周柏豪、鄧小巧、肥仔@ERROR、森美、張蔓莎和岑寧兒等來捧場。演唱會於8時35分開騷，凌晨12時結束，繼續超時要罰錢。

每晚陳蕾都與《全民造星V》的學員亨仔（陳鎮亨）、Nathan（魏念恩）、Kim（卓金樂）及Tiger Foo夾Band合唱《伸縮自如的愛》，她表示感謝他們有勇氣站上這個舞台，亦感謝自己有勇氣請他們上來：「上年識咗佢哋，節目係一時、友誼係一世，希望身體力行支持佢哋。」昨晚陳蕾父都有捧場，她在台上遠距離跟爸爸打招呼，一班中學同學就坐在頭排，她表示有同學專登從美國來港支持她，指小時候無錢買遊戲機，全是同學借她玩，笑言現在接到遊戲機廣告要多謝她。

提到導演希望她選一首迷惘時會聽的歌，她笑言有點歷史久遠，因迷失時只聽自己的歌，後來選了《其實沒那麼寂寞》，因為在2014至15年時是她最迷惘的時候。為表演結他她彈到手指頭爛，卻被人誤以為她是咬爛手指。籌備演唱會這幾個月感到好辛苦，差點就沒有人生，笑言日後可以分享「如何籌備演唱會」的心路歷程。

準備演唱《凡星》時，台下有人大喊「多謝陳蕾」，她忍不住淚崩：「我無打算在紅館流淚，啲人話我接咗好多人嘅負能量，因為《念》呢首歌，我收到好多訊息，原來好多人想過離開世界，心痛咁多人需要首歌，畀到力量我繼續去創作，我唔會畀晒力量你哋，但會同你哋分享。」她續稱每個人的經歷都是獨一無二，希望大家都好好欣賞自己，隨後唱出《凡星》。最後Encore，自稱創作時間不太長，也曾經迷惘過，不知道寫得好不好，後來明白只要真心寫便夠，然後拿起紅結他，自彈自唱《夢中人》演唱會落幕。

陳蕾完騷後受訪，直指今次演唱會好吃力，要靠念力去完成：「唱到今日，把聲真係覺得攰，要頂硬上，好彩唱歌老師做我和音及幫我開聲，又靠中醫做針灸。」她自爆早前在家練習Rock歌，fling頭整傷頸部，要睇物理治療，遭朋友取笑，講笑騷上服飾限制了動作，反而變相保護到她。對於喊爆尾場，她自認屬理性型，無想過會喊，但第一次聽到有人叫「多謝陳蕾」此刻大為感動。

提到每晚都因為鳴謝而超時，雖然罰錢但感覺好值得，也希望將來有機會再開Part 2，指演唱會很精彩，對自己表現也滿意。外界對她表現有讚有彈，她就笑謂:「有睇咗少少，呢排朋友tag我多，朋友梗係讚，唔想影響我心情嘛！」至於4位造星仔仔的表現就不大清楚，因為太專注自己演出，但讚他們好努力，是令她感動的。陳蕾去年因為拍《伸縮自如的愛》MV而結緣，對他們很愛錫，曾答應開騷定會帶他們一起上台，當中「負評王」Nathan參賽時因借錢及女友Jessie自殺風波，形象插水，潛水8個月在舊愛生忌復出，網民卻不收貨，問陳蕾可有想過不請他做嘉賓？她說：「佢係需要勇氣，今次原意係4個一齊，若缺少任何一個，就失去意義，我都會取消這部分。（同Nathan傾偈？）有，會關心每個學員，我好似阿媽，佢哋叫我『蕾媽』，從佢哋身上都提醒咗自己，佢哋迷失時，令我諗番以前，分享走過嘅高低潮。（帶上紅館係想幫Nathan洗白？）無諗過洗白，人哋點睇我，或者點睇佢係控制唔到，唔係帶佢上台就洗到白，純粹想4個一齊玩音樂。」