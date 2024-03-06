Winky做厭世貓 　開騷預告被艾粒「殺死」

今年獲「叱咤樂壇生力軍組合金獎」的Beanies成員黃健怡（Winky）日前推出首支單飛歌《喵喵厭世學》。日前她接受專訪時表示，今年目標是推出3首歌，及可跟不同的音樂人合作，而首選是新進男歌手王駿楊 (Gordon Flanders)：「因為呢首歌嘅監製同編曲都有幫過Gordon，我本身都好鍾意佢嗰個Style。」

除Gordon外，她亦欣賞C AllStar成員陳健安，大讚對方既Nice又謙虛，兼且樂於提攜後輩：「我哋之前喺頒獎禮後台有交流過，佢都成日嚟同Beanies打氣，其實我哋同 C AllStar都有啲似，都係有幾個成員，女歌手就鍾意Serrini，覺得佢風格好突出，同埋佢社交網啲甫好搞笑、好真實，我嘅社交網就係做自己，係咪好搞笑、好真實就係由大家去評價。」

談及歌曲同貓咪有關，Winky自言很愛貓，可惜因家庭因素而未能養貓，所以望將來獨居時可以貓為伴，她說：「我對貓好多幻想，有啲貓好嗲，有啲就好高傲，因為佢哋摸唔透，所以我就諗貓咪睇呢個世界時，係咪會覺得就算個天冧落嚟都唔關佢事，只有罐罐就得架啦，如果自己住就養高竇貓，希望大家切磋摸不透。」

談及Beanies將跟艾粒合作開騷，Winky大讚兩位艾粒成員少爺占及及當奴轉數快及幽默，直言兩位前輩曾整蠱她，笑言：「佢哋都都有玩我，笑話要殺死我，但唔知佢點殺死我，嗰日睇騷就應該知啦。」