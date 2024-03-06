認戀李宰旭惹不滿　Karina@aespa寫信向粉絲道歉

韓國人氣女團aespa的23歲成員Karina上月27日被爆暗撻韓劇《還魂》的25歲男星李宰旭，兩人被指於今年1月為同一國際品牌出席米蘭時裝騷時一見鍾情，返韓後便開始約會，雙方事務所大方認愛，指兩人正在互相了解的階段。

戀情曝光後，有部分aespa的粉絲留言表示不滿，有海外粉絲團出動貨車在事務所大樓外示威，貨車上有「比起對不起粉絲，你更對不起努力了7年的自己！是你自己毀了自己的前途，你的所有努力會被戀愛這一件事完全否定，你覺得滿足嗎？」、「粉絲給你的愛還不夠嗎？你為甚麼選擇背叛你的粉絲？請親自道歉，否則你會看到專輯銷量下跌和空無一人的演唱會場地」等字句。

Karina昨晚（5日）終難承受壓力，在社交網上載親筆道歉信，她在信中表示：「因為嚇到大家而覺得抱歉，MY（aespa官方粉絲名）們也應該受到很大打擊，所以我也很小心翼翼，一直支持我的MY們到底有多失望，回想我們說過的話時會有多傷心，我非常清楚，我知道這是甚麼心情，所以覺得更抱歉。」她強調一直以來都是真心對待粉絲，每位粉絲對她來說都非常珍貴，承諾今後不會再令大家失望：「我會讓大家看到努力活動的樣子，請大家多多關注，對不起，非常多謝大家。」