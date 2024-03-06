鄧建明被封結他之神 　師弟高暉望同台

唱作歌手高暉（LK）推出第4首派台歌《愛但為何...?》，正職為唱歌老師的他，義無反顧將收入全投放於在音樂事業上，他說：「單係今次新歌製作同拍MV都用咗6位數字，好在所有嘢都係由自己構思同一手包辦，否則一定高過6位數，我好開心自己係唱歌老師，有收入可以支持自己想做嘅嘢，同埋份職業都係同音樂有關。」

LK除熱愛音樂，亦愛打泰拳，太極樂隊成員鄧建明 （Joey Tang ）正是他的師兄，他接受訪問時表示：「我同Joey哥嘅相識係因為大家我係同一泰拳館嘅師傅練拳嘅，之前各喺拳館見面都會講忙啲乜，喺未學拳前我都有聽Joey哥嘅歌，所以真正認識時都有種親切感喺度，其實我都同佢都好有緣，除拳館嘅聚會外，喺啲公司晚宴、婚宴、音樂活動都會遇見，我都好希望有機會同Joey哥喺音樂上有合作，始終佢係一位好有經驗嘅前輩。」

他又指Joey Tang 在結他界享負盛名的結他Hero，作為結他後輩，對他相當抑慕，希望在他身上學到彈結他的技巧，他又說：「有一年太極嘅紅館演唱會，我哋拳館嘅師兄弟一齊去支持Joey Tang ，我都喺現場感受到佢彈結他嘅英姿。」