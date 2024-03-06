修杰楷王柏傑K場遭毆大亂鬥　傳為救黃鴻升妹婿

今日（6日）凌晨台北一間K場發生藝人毆鬥事件！台灣藝人修杰楷及王柏傑同友人喺包廂歡唱時，因林姓友人搭電梯時與不明人士擦撞起口角，事後對方搵到修杰楷等人嘅包廂，並衝入包廂內要尋仇，修與王兩人為阻止友人衝突，勸架時亦同對方發生肢體衝突，造成身上擦挫傷，事後雙雙均被帶返執法部門偵辦。據了解，警方於凌晨四點幾接獲報案，指稱共有五名涉嫌鬥毆的民眾，到場後一併將人帶回派出所偵訊，訊後雙方均不提告，仍被依違反《社會秩序維護法》移送法辦。有指該林姓友人為已故藝人黃鴻升（小鬼）妹婿Sam。

修杰楷同王柏傑為保護友人而同對方爆發衝突，造成修杰楷左眼角受傷，王柏傑身上多處擦挫傷。近清晨7點左右二人離開執法部門，對於台媒上前關心，修杰楷低調表示：「因為朋友莫名其妙被毆打，所以陪同到警局作筆錄。」進一步詢問是否受傷，修杰楷則比手勢表示：「沒事、沒事。」而王柏傑件白色衫就有明顯血漬，面對媒體拍攝驚訝反問：「你們怎麼知道？」後強調：「是誤會一場，沒事沒事。」兩人後乘搭友人車輛快速離開。出事前，王柏傑上載為修杰楷慶生切Cake相，點知幾個鐘後二人「浴血」K場。

今日（6日）王柏傑捲入鬥毆案後喺社交網首發聲，晒出疑似K場內畫面，留言：「她生日還是要最開心，我們一起經歷了莫名其妙的事情。」

及後修杰楷經紀公司表示：「非常感謝大家對修的關心，他前晚跟朋友聚會，其中友人與陌生人爆發肢體衝突，他上前幫忙拉開。修本人對於衝突如何發生也覺得莫名其妙，但已配合完成筆錄程序，修本人無大礙，現已返家休息，再次謝謝大家關心」而今日剛好係修杰楷41歲生日，太太賈靜雯表示已坐飛機返台，被推測可能是原本諗住開心幫老公慶生，依家反而要幫老公療傷。