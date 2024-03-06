李恩菲官非纏身仍孝心爆棚　黑色迷你裙瞓身賣花

台灣啦啦隊熱潮旺盛，其中又以「樂天女孩」成員人氣最高，唔少成員更紅遍亞洲地區，成日受邀四圍飛演出。然而，人紅事非自然多，早前就有多位成員被爆出私接Job，涉及金額近2千6百萬台幣（約6百40萬港元），甚至連副隊長李恩菲都被捲入官非，引嚟唔少網友、球迷攻擊，對此李恩菲則繼續強調自己冇做過：「行得正、坐得直，相信結果。」

而屋企開花店嘅李恩菲，農曆新年期間亦有返屋企幫手賣花，即使當時已經官司纏身，不過孝心滿滿嘅佢亦喺2月7日至9日間到花店幫手，甚至為咗提升店舖收入推出凡消費滿888台幣（約220港元），就可以同佢合影兼獲得印有佢靚樣嘅限量新年海報。

而喺2月7日下午2時許，身穿白色毛毛上衣襯黑色短裙，頭戴紅色髮箍嘅佢，剩係現身就吸引咗逾20名粉絲捧場，令本就空間狹窄嘅花店門口逼到水洩不通，面對粉絲嘅熱情，李恩菲亦揚起招牌燦爛笑容一一招呼大家，從佢熟練嘅舉動嚟睇，似乎對賣花絲毫不陌生。

另外，向來寵粉嘅佢，唔止履行承諾派福利，仲拎住滴滴金比粉絲任影，轉眼就喺花店停留咗4個鐘，雖然原定計劃剩係停留1個鐘，不過就算超晒時，李恩菲都繼續笑容滿臉，傍晚6時許，李恩菲更陪5名粉絲去附近嘅夜市覓食，氣氛相當融洽之餘，臨走前李恩菲仲喺小食店前同粉絲合照留念。