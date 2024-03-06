【簡潔生活學】多行善必有福

上周氣溫又急降至10度，能留在家中取暖當然最舒暢，不過我卻不畏寒風，上周六出席了一場非常有意義又熱鬧的午宴。

話說早前到新城電台接受訪問而認識了主持人黎莉Chris，細傾下發現大家頗投緣。後來她告知我，正籌備一場「福膳齋宴」，當日還會有兩位嘉賓主持出現：法忍法師及國師丘志偉，原來他們在節目經常「講經」，吸引了大批聽眾，黎莉也被聽眾封為「村長」，而舉辦這場慈善齋宴，就是召集一眾「村民」，可以一邊享用齋菜，一邊「聽Live」的佛學及玄學知識，了解更多人生哲理，如何行善得福報。

我知道以慈善為目的，所以也立即訂下一圍枱，請我的同事們跟家人及長輩一起去享用。雖然我也有茹素習慣，但並非因我信佛，而純粹是為健康，所以這是我首次出席大型齋宴，感覺特別興奮，最開心當然全是素菜，因為平日跟朋友聚餐，食物選擇不多，但今次每一道菜式都很合胃口，尤其一道素翅湯，喝過後令全身都暖和起來。

至於這次午宴也頗為盛大，多達31圍，雖然人數眾多，以中年及長者為主，但入場時的安排也非常順暢，很迅速便找到自己的座位。而一班「村民」首次聚會也非常興奮和熱情，在台下跟兩位法師及國師有講有笑，起初我還以為他們會很嚴肅，原來也有「搞笑」的一面。

雖然這是一場齋宴，但我感覺更像聯歡晚會。而據我所知，這次齋宴原來只是「序幕」，未來還會有一連串的義工及公益慈善活動，希望一班「村民」繼續支持，為己為人，齊齊做好事，造福社會。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

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