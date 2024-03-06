和意粵　悸動心靈的滋味

香港人喜歡食，亦相當識食，優貿的中西美饌都難以逃過識飲識食的嘴刁港人的舌頭，要數最得港人歡心的菜系，除中菜以外，非日本菜與意大利菜莫屬，今次介紹三間餐廳，一間主打高性價比的高質日本菜，另一間則是全新店、主打創意混搭的意大利菜，最後是好多人都喜歡的中菜，這間就主打海鮮及小炒，洋溢本地風味，齊齊帶來令人悸動的滋味！

高性價比和食

位於中環、主打多元日式概念餐廳，集壽司、鐵板燒、燒鳥、酒吧和咖啡廳於一身的一站式綜合日式餐飲，最近將同集團姊妹店、位於尖沙咀的人氣日本餐廳餐單引入，相繼推出全新早午餐和任飲套餐，成為中環區性價比相當高的新派和食餐廳。全新鐵板燒套餐不用千元，當中的8道菜「鐵板燒套餐一人前」就包括前菜、刺身三品、自選鐵板甘鯛魚或鐵板燒南非鮑魚、吸物、日本佐賀和牛薄燒、鐵板炒野菜、鐵板四國曉蛋辣高菜炒飯及季節鮮果，非常豐盛！大家更可以額外升級或加購不同特色菜式，好似加拿大龍蝦半隻、日本飛驒和牛扒和鐵板西多士配日本豆腐雪糕，令整個鐵板燒體驗得以昇華。而來自姊妹店的招牌美食包括牛油果軟殼蟹卷和油甘魚薄切鵝肝粒佐南高梅醋醬，還有多款串燒，包括德島阿波雞腎、免治雞肉和日本佐賀和牛粒等；鐵板燒及和食則有甘鯛松笠揚、佐賀A4和牛冰見烏冬、汁燒黑松露豚肉鍋飯等。全新的「120分鐘酒吧區任飲套餐」及「120分鐘任飲清酒套餐」讓三五知己或上班族放工小酌放鬆，前者於中午12時至晚上9時期間於酒品區無限暢飲日本啤酒、紅酒和白酒，並可自選兩種小食享用。後者則在主用餐區推出，於中午12時至下午2時及晚上6時至8時內享用多款優質清酒。此外，於周六及公眾假期的中午12時至下午3時更會推出全方位的早午餐，有令刺身拼盤、一道自選主菜和超過30種無限任點小食，大家可以盡情品嘗刺身、壽司卷物、串燒、鐵板燒等美食，於中午12時至下午5時期間還可以額外加配「無限暢飲套餐」和「豪華無限暢飲套餐」，以美酒昇華整個早午餐體驗。

驚艷意式創意料理

早前在銅鑼灣開業的全新Modern Fusion酒吧餐廳，走型格個性路線，供應多款紅白酒、烈酒及清酒之餘，還有不少令人眼前一亮的創意雞尾酒，從酸甜交融的Sake Sour到層次感豐富的Genmaicha，再到充滿香氣與辛辣口感的Coriander，都能讓人感受到獨特的創意風味，可以集味覺與視覺享受於一身。酒吧的酒出色之餘，以為是陪襯的美食卻更驚艷，由Ling和Ryan兩位年輕主廚坐鎮，以意菜為基礎融合亞洲菜精髓，輔以本地時令食材，再花上不少心機與創意，自家煉製蝦油、雞油、風乾兩日的米脆餅等，炮製北海道海膽龍蝦汁芝士意大利飯球、竹炭唐揚炸雞拼芫荽蛋沙律、吞拿魚他他、花雕雞油蟹肉墨汁意粉等。當中的北海道海膽龍蝦汁芝士意大利飯並非以一碟飯的姿態現身，而是化身作一塊金黃色脆的「磚頭」登場。廚師先以新鮮龍蝦起肉煮成濃稠龍蝦湯後冷凍定形，以意大利燉飯夾住兼包裹芝士蘸薄粉炸成外脆金黃的「方磚」，面層綴上新鮮北海道馬糞海膽及番紅花，是一道非常花工夫及心機的酒餚，與烈酒及清新的雞尾酒款均非常匹配，驚喜之選。喜歡鮮香滋味的不要錯過花雕雞油蟹肉墨汁意粉，用上蟹殼、昆布、大蜆等大量海鮮熬煮出濃鮮湯汁，淋在自家煉製的雞油及炸香蒜炒煮的墨汁意粉上，放上大量以花雕酒煮製的松葉蟹肉，拌勻品嘗，既是一道出色的大菜，亦與酸甜有致的雞尾酒相當對味。至於竹炭唐揚炸雞拼芫荽蛋沙律亦相當驚喜，黑鼆鼆的外觀非常神秘，原來是以豆豉醬醃製的雞髀肉，再撒上竹炭汁炸至外酥脆而入面依然肉汁豐富軟嫩，面層灑點老干媽辣椒油與自家煉製的蝦汁，辛、鮮、脆、嫩兼而有之，佐酒一絕！

粵式鮮滋味

和食與西日菜之外，好多人都喜歡中菜，尤其是以時令生猛海鮮炮製的各式風味菜餚，而於旺角上海街有13年歷史、主打優質海鮮食材及地道美饌而備受追捧的海鮮中菜館，最近首次登陸港島的銅鑼灣最設分店，內裝以Artdeco懷舊風，墨綠配棗紅色調，洋溢復古典雅氛圍。新店特設3間可容納6至12人的包廂，私隱度十足。新店用上各國野生海鮮，仲要每日新鮮運抵，質素有保證。海鮮既是主打，又點可以錯過以時令海鮮配以創意精湛手藝炮製的各道美饌，單是冷盤的廿年陳釀醉奄仔蟹、廿年陳釀醉瀨尿蝦等已一絕，佐酒一流！當中的廿年陳釀醉奄仔蟹以菲律賓A級野生奄仔蟹炮製，蟹蟹香綿細滑，加上20多種材料精心醃製，入味又甘鮮。另有多款風味小炒，好似椒鹽無骨九肚魚、香港火燄奄仔蟹、鬼火深喉瀨尿蝦、鹽焗泰國野生花等；作為餐廳招牌名物的奄仔蟹，這道香港火燄奄仔蟹同樣用上菲律賓A級野生奄仔蟹製作，選用約10両重的款式，膏香飽滿，經油鹽焗後以秘製調酒堂前點燃，香氣四溢，非常吸睛誘人。餐廳特別為小家庭或情侶推出全新二人海鮮套餐，已有多款招牌菜，包括火燄奄仔蟹、鬼火深喉瀨尿蝦等，還有三重芝士焗南澳龍蝦炒飯底，分量十足。撚手小菜外，新店推出點心、午市套餐及足料燉湯，選擇更為多元，滿足街坊及附近上班一族。