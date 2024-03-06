李靜儀認有心儀對象　想同對方遊船河食艇仔粉

藝人李靜儀（Heidi）今日以代言人身份出席美容院剪綵活動，一身白色晚裝打扮的她盡騷一雙修長美腿。談到今次代言，她笑言酬勞屬「開心價」：「廣告拍咗，少少性感啦，都係露背啫，佢哋想要個女神feel。」對於美容院提供Facial之餘，更會有輕醫美服務，Heidi坦言：「我接受到嘅，始終做呢行要以最佳狀態示人，我都30頭啦，遲啲有皺紋可能真係需要，呢啲化妝係遮唔到嘅，不過打針我有啲驚死，所以都仲喺度考慮緊。」

談到新工作，她直言近日都是以出席活動為主，不過早前曾拍電視節目，以「臥底身份」嘗試新事物，令她大感新鮮：「測試香港唔同嘅服務，最難忘係去香港仔漁村，上咗隻艇食艇仔粉。（咁浪漫帶男友去？）有機會嘅，應該係帶心儀嘅男仔一齊去，坐喺隻船度大家一齊暈暈哋，哈哈！」

至於白色情人節即將到來，Heidi笑指自己沒有儀式感，但承認現時有心儀對象：「未知對方係咪有Feel，所以睇定啲先。（妳會主動出擊？）如果感覺到有機會，我應該會，但要啲時間感覺吓，不過我都算係主動嘅人，去到呢個時代，如果仲被動可能會錯失咗。（試過追男仔？）細個煲電話粥到天光囉，好明顯大家都有好感。」