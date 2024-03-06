MOTOR YACHT　戰機水上飛？

由預想圖所見，「MOTOR YACHT」貌似《星球大戰》的X翼戰機，相當有型。（互聯網）

銀幕世界有許多教人羨慕的畫面，像荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）駕駛戰機的一幕，就讓不少男士既羨且妒。當然，戰機不是人人都可以坐得上去，但貌似戰機的超級遊艇又是另一回事，像今次介紹的「MOTOR YACHT」，貌似《星球大戰》的X翼戰機，將出海的樂趣提升至另一個層次。

三叉戟造型

「MOTOR YACHT」是出自波蘭設計師Piotr Czyżewski的構思，屬於三體船（Trimaran），即由3個窄長船體橫向連成一體，承受風浪的能力固然勝過單體船，也比噸位相若的單體船有更大的寬度，可給船艙帶來更大的生活空間。

由於「MOTOR YACHT」的設計是受飛機啟發，其三叉戟造型很易令聯想起戰鬥機，主船體的左右兩側各有一個片體，從高角度望去，真的有點像電影世界中出現的戰機，霸氣盡現，即使未能起飛，單單用作出海，也相當威風！

盡顯線條美

「MOTOR YACHT」的船身以黑、白兩色為主，並利用金色線條勾勒出輪廓，在陽光照耀下，可反射出金屬光澤，令尖長的船體添上幾分銳利度。為了進一步凸顯船身的線條美，設計師計劃在其表面進行鍍鉻處理，一來起到裝飾作用，令遊艇表面更為閃亮，二來能加強船體的硬淨度和耐磨性。

值得一提，「MOTOR YACHT」仍在構思階段，內飾圖還未公開，但從預想圖所見，甲板空間寬敞，分為多個區域，單是按摩浴池已有兩個，相信可滿足船主的休閒需要。

Estrella

假如《星球大戰》移師海洋上演，由南韓設計師Jung Yeojin打造的「Estrella」，勢將成為戰場上的主角！船體長約104米的「Estrella」，由三部分組成，並利用跨船體的橋，連接鋁製主船體和兩側的漂浮組件，從高處往下看，其形態貌似一架銀翼戰機。性能方面，中央船體兩側配備船舶穩定器和鰭式穩定器，令巡航過程更為平穩，相關概念更於A' Design Award & Competition獲得銅獎。

My Bond Girl

提到007系列電影，你會想起甚麽？由設計師George Lucian與Hannah Hombergen構思的三體遊艇「My Bond Girl」，其形象就是受片中的邦女郎所啟發！船身長70米，黑色拋光表面配上銳利的輪廓，貌似一架戰鬥機或太空船，呈現出稜角分明的線條，極具霸氣。內部設計同樣充滿電影感，深木色牆身配襯深色雲石地板，給室內空間添加了一重神秘色彩。性能方面，它配備混合動力推進系統，可減少航行時的排放量，而最大亮點是它具備隱身能力，可躲避雷達偵測，進行各項「秘密任務」。