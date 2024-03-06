本日日本：好可愛呀！隨書附送HARO室內燈．充電座

相信對於《機動戰士高達SEED》系列的粉絲來說，機械人HARO絕對不會陌生，阿斯蘭曾將他所製造的粉紅色HARO送給原本的未婚妻拉克絲，此後就一直跟在拉克絲身邊。日本出版社寶島社最近為紀念劇場版《機動戰士高達SEED FREEDOM》於1月在日本上畫，早前分別推出了《機動戰士高達SEED FREEDOM HARO Light BOOK》及《機動戰士高達SEED系列HARO智能手機充電座BOOK 》兩本特集。前者隨書附送一盞採用HARO造型的HARO Light室內燈，尺寸約為直徑10.5厘米，該燈可打開或關閉HARO的耳朵，並且有3種亮度選擇。後者則隨書附送HARO造型的無線智能電話充電座，尺寸約為直徑10厘米，賣點係接通電源時會發出紅色燈光、充電時會亮起白色燈光，充電完畢時則會熄燈。特集內容方面，會詳盡介紹《機動戰士高達SEED FREEDOM》的資料，值得粉絲收藏。《機動戰士高達SEED FREEDOM HARO Light BOOK》售4,389日圓（約HK$228），《機動戰士高達SEED系列HARO智能手機充電座BOOK 》售3,575日圓（約HK$186），特集即日起於日本各書店及相關網站有售。

網址： https://shorturl.at/kmtPU （ 機動戰士高達SEED FREEDOM HARO Light BOOK）