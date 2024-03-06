陳展鵬化身「粉雄救兵」　幫「A0展鵬」出Pool

無綫綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，本周嘉賓藝人陳展鵬（煎 Pan） 尋找第一位「陳展鵬」是超級宅男，家中房間全是漫畫和模型，他坦言性格怕生保，沒甚麼朋友，更是一名A0單身男，他其中一個心願就是出Pool，他坦言：「很想拍拖，畢竟年紀都大了，我想改變自己，提升自己信心，這樣才有勇氣跟女生搭話。」煎Pan旋即化身「粉雄救兵」，帶了A0展鵬剪頭髮兼換了一身造型，更特意邀來台灣啦啦隊女神雅涵和A0展鵬進行模擬約會。由於首次與女生約會，A0展鵬全程緊張到口窒窒，要雅涵主動說話找話題，A0展鵬之後更掛住自己吃東西，沒有細心地為雅涵夾菜，令到在旁「觀戰」的煎Pan睇到非常激氣。

之後煎Pan繼續出發尋找第二位陳展鵬，經過一輪尋尋覓覓，發現燒烤店老闆正是第二位陳展鵬，煎Pan與他有不少共通點，兩人同樣年紀輕輕便出來社會工作，亦接觸過不同類型的工種，就連地盤都撈過，煎Pan分享經驗說：「最不好就是踩釘，一星期都不能走路。」身為視帝的煎Pan演藝路並非一帆風順，他透露曾經想過放棄：「做演員不是很順利，捱了十多年，有想過放棄，當時我回到現在的公司（TVB），我給3年時間自己，如果都不行我就轉行！」之後兩人齊齊釣魚大談男人經，期間煎Pan分享與太太單文柔（Phoebe）的首次邂逅經過，並發表愛妻宣言，Phoebe聽到後感觸得爆喊。