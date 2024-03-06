牛氣沖天！玩味期間限定好滋味

期間限定的餐飲及優惠總是令人趨之若鶩，事關出現有期限，自然凸顯珍貴。最近就有汽水品牌及日式燒肉分別推出同牛相關的期間限定的餐飲活動，前者就舉行了亞洲首個大型Foodmarks體驗城市，與廟街人氣菜館打造成期間限定的「嚐聚滋味館」，後者就推出生酮放題兼限定優惠，滿足一眾喜歡食又喜歡着數的巴絲打！

瀨尿牛丸玩得又食得

人氣汽水品牌今年以「Foodmarks人情滋味嚐聚在一起」為主題，塑造自家品牌 × 人情 × 美食的滋味時刻，更在全球5個城市打造獨特的美食地標大型體驗，香港是繼美國紐約市及巴西里約熱內盧後亞洲首個體驗城市。品牌於3月7日至10日期間，與廟街人氣煲仔飯店合作，舉行期間限定「《食神》嚐聚滋味館」，重現電影入面的「爆漿瀨尿牛丸」店舖，帶來將7大港式「情與義」滋味，好似「爆漿瀨尿牛丸VR乒乓波挑戰」，只要兩位參加者合作完成VR乒乓波挑戰，即有機會贏取「嚐聚滋味套餐」一份，包括黯然銷魂煲仔飯一客、爆漿瀨尿牛丸一客、以及玻璃樽裝無糖汽水兩支。品牌更由即日起推出流動「《食神》嚐聚滋味體驗」，將「情與義」名物帶到港九各區，巴絲打見到大可以挑戰夾牛丸遊戲，即時贏走無糖汽水一罐呢！

生酮和牛燒肉放題

生酮飲食近年大行其道，以高脂肪、適量蛋白質及低碳水化合物為飲食原則，而未經醃製過的肉類正是生酮飲食中的其中一個不錯選擇。主打日本和牛的人氣日式燒肉店，最近就為方便一眾「酮友」而特別聯同香港生酮飲食地圖 （KetoMapHK）推出生酮友好（Keto Friendly）燒肉放題套餐，2品A5和牛刺身白鱔放題套餐，巴絲打可150分可無限任食油脂豐富的日本A5和牛肉眼蓋、澳洲M7和牛牛三角及牛小排，更有黑毛豬肉、雞扒、白鱔等，以及多款海鮮刺身等，套餐更可以追加鮮製牛油，更特設由牛脂肪製成的牛油渣作小食呢！於即日至4月1日期間，惠顧生酮友好燒肉放題套餐可免費追加鮮製牛油呢！