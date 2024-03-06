「樂天女孩」雅涵出擊　跳入溫泉大解放

由星演藝人阮偉倫(阿倫)、林躍翰(John)、康志維(康師傅)帶同十位台灣女神包括：林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri、慈妹、林可、苡萱和上晏主持的HOY TV 綜藝節目《女神同行》，她們將會分別帶大家回到自己老家，走訪對女神們別具意義的私密景點。 [P2] 今晚(6 日)有「樂天女孩」人氣成員雅涵帶大家遊覽老家台南白河，介紹當地傳統美食及溫泉熱點，還會帶大家回到學校，走進雅涵的童年回憶。首站雅涵便帶 John 和阿倫到相熟小店食肉圓，隨後一行人更回到雅涵曾經就讀的小學，雅涵更化身氣質老師教阿倫和 John 講台語介紹自己。三人更翻開學校畢業紀念冊，找尋雅涵小學時候的模樣，青澀的樣子也十分可愛，雅涵更大爆自己小時候皮膚偏黑，但長大後會打扮讓皮膚變白。 [P3] 為了補充體力，雅涵帶阿倫和 John 來到當地的溫泉聖地，三人共享一間湯屋的溫泉，雅涵看似身材嬌小，但火辣程度不輸任何人，曼妙身材勁吸睛，令到兩位男主持面紅耳赤。雅涵分享第一次浸泥漿溫泉的經歷，原來是由高中男朋友帶她來的，她更稱：「泡溫泉是最浪漫的事情。」雖然雅涵今次來只浸了腳，但表示如果 John 和阿倫冬天再來的話，便帶他們再浸一次。 [P4] 最後一站，三人回到雅涵老家探望阿嬤，阿嬤也悉心為遠道而來的他們準備了窩心雞湯。雅涵表示自己從小由阿嬤帶大，阿嬤培養她唱歌，成就了雅涵當歌手的夢想。當問及有沒有見過雅涵帶男生回家時，阿嬤回說不想雅涵結婚，更表示：「結婚不好啦 !」雅涵在旁解釋阿嬤只是擔心自己會被男生騙。 [P5] [P6] [P7] [P8]