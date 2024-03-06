恐怖！泰片《莫測高深一女生》女星疑患厭食症　瘦到唔夠80磅

2018串流平台泰國片《莫測高深一女生》曾掀起熱話，劇中鬼魅一般的女主角Kitty Chicha Amatayakul憑Nanno一角在各地走紅！然而，Kitty Chicha最近出席了2024秋冬巴黎時裝展，在鏡頭面前暴瘦成「紙片人」的她，讓久未了解近況的網民們感到十分震驚。

在2024秋冬巴黎時裝周上，Kitty Chicha穿着性感的透視裝現身，她隨後也在社交網分享了活動上的照片，而在眾多女性合照當中，可見她的身材最為瘦小，網民紛紛在評論區中驚訝表示幾乎快要認不出她來！尤其是活動上傳出的採訪片段，Kitty Chicha暴瘦的身材更加明顯，幾乎只剩下「皮包骨」的狀態，目測不到80磅，實在令人擔心。

如今的Kitty Chicha與以往形象簡直判若兩人，因此許多粉絲都在評論區中留言，表達了對她身體狀況的擔憂！有粉絲認為可能患上了厭食症，另一些粉絲則懷疑是否與《莫測高深一女生》第三季有關？然而，也有粉絲出面解釋是因為劇中的角色所以才減肥。儘管官方尚未對此作出證實，但粉絲在Kitty Chicha分享的活動照中，他們發現BLACKPINK成員Rosé也出席了該活動，她們一群女藝人甚至在活動上玩起了自拍。看到她參加活動、與朋友們聚會的狀態，粉絲認為至少可以稍微放心一些。

其粉絲曾解釋Kitty Chicha減肥是為了新的恐怖角色而做準備。她表示這次嘗試扮演了與之前不同的人物角色，因此為了更真實的演繹、達到更好的效果，她遵循了嚴格的飲食和鍛煉計劃來達成符合角色的體重和外貌。儘管她沒有透露更多的細節，但她向粉絲保證自己一切都很好，並強調完成拍攝項目後會重新增重。