王菀之開唱以歌會友　彈奏新歌被電子琴搞砸叫停

歌手王菀之(Ivana)的澳門音樂會日前舉行，騷中以歌會友，沒有和音與舞者，只是透過燈光、音樂人Edward Chan 領軍的5 人樂隊現場伴奏下，以她空靈透徹的歌聲，帶動全場1600觀眾。

Ivana的世界巡唱以分享她入行的音樂為題，在連唱了《Love Has It All》、《詩情》及《小俠》後，先與台下歌迷打招呼：「我記得我喺呢到睇過《天鵝湖》，多謝大家嚟到我第13場巡唱，多謝大家咁多年支持我嘅音樂，我唔鍾意用出咗道幾多年咁講，我想話用我創作咗幾多歌，即係會好有資歷咁。」台下歌迷發出笑聲，展現了「Ivana式的幽默」。

既然不想用「回顧」，她笑言音樂會是以「分享」出發，用心為歌迷挑選歌單，在自彈自唱以感恩為題的新歌《Shattered》時，就深情分享了她的創作心得，她說：「喺地球唔同角落，有啲人嘅生活會好悲慘，好刻苦，我寫呢首歌係想提醒自己，可以嘅話要選擇善意。」她開始彈奏，但彈奏了兩粒音，突然叫停：「Sorry等等先，個琴出咗事，唔好意思變咗disco，我鋪排咗咁耐嘅氣質，依家落咗disco，呢10秒大家抹咗佢。」繼而她深情重講尾段部分，可見認真演出、對自己嚴格要求。

音樂會是Ivana分享自入行以來的感受和音樂路，有她創作的深情慢歌，自然唔少得也有她創作的快歌，在唱《沉默的士高》和《波點女皇》時，邀請全場觀眾一齊跳，台下亮起手機燈，氣氛熾熱。她在一口氣完成了20首作品後，正式為音樂會・澳門站寫上了圓滿句號，下一班她將會到蘇州、北京、南寧等地開騷，尾站在吉隆坡作結。