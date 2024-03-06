陳俞希陳安立秘魯遊獲熱情款待：得我哋係亞洲人

由藝人陳安立（Brain）及陳俞希（Hailey）擔任主持的ViuTV節目《食得怪 先好嗌2》，兩位藝人和製作組一同飛到南北美洲，發掘不同驚喜料理，探討奇怪美食的來源和文化。今晚（6日）兩位主持跟隨導遊在秘魯市集採購食材，然後跟安地斯山脈的原住民，學習做當地傳統地鍋飯──Pachamanca。秘魯的地鍋飯就是將不同種類的薯仔、番薯和肉類等食材用香料包裹好之後埋入土地裏，然後用加熱的石頭堆積在地面上烤熟食物。看見碟上有不同顏色和形狀的薯仔，Brain隨即搞笑說：「人生就好似秘魯嘅薯仔。」之後Brain拿起黃色蕉狀的番薯品嘗，吃得津津有味，大讚此番薯是人生裏吃過最美味的番薯。Pachamanca製作步驟複雜，而且食物材料豐富，Brain形容：「只喺一碟餸，你已經好似行走咗半個秘魯。山區嘅又畀你食到，雨林嘅又畀你食到，同埋用手食感覺好raw。」

之後兩位主持跟導遊去體驗秘魯一年一度的大型節日慶典，現場人多擁擠，場面十分熱鬧。突然一位巡遊的表演者擁抱Hailey，「邀請」Hailey一起跳舞。一向熱情的Hailey被嚇到不知所措，而短暫的跳舞過後，Hailey只能苦笑：「佢快閃黨嚟㗎喎，無仇報，仲要蒙住面。」Brain形容自己和Hailey如同巡遊表演者，原因是現場沒有其他亞洲人，所以倆人都受到當地居民的熱情款待。兩位主持除了被邀請一同跳舞和合照，有不少當地居民更成為了他們社交平台的粉絲，可謂將其娛樂事業拓展到南美。