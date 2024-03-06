衛詩雅初嘗DJ滋味：以前覺得把聲好難聽

范振鋒(Ricky)擔任電台全新節目「新手DJ大鳴聲」的節目監製，每次邀請一位藝人歌手做新手DJ，並即場傳授「DJ秘技」，而首集打頭陣是衛詩雅(Michelle)初嚐擔任DJ滋味，而「試工」期間得獲知訊台台長程凱欣(Karen)加持，又大讚詩雅聲音「有戲」，合格加入DJ界。

首次學做「DJ」的Michelle走進電台控制室時，對所有專業器材大感好奇，更主動向Ricky拜師學藝，希望能親自操作錄音節目。為了做好呢份「工」，Michelle為主持1小時錄音節目而做足準備功課，一早選定8首播放歌曲，每首歌更寫定講稿，非常認真。

不過，當正式開咪錄音時，她顯得有點緊張，被控制器上一排排的按鈕「嚇亂」，一下子變得手忙腳亂、不知所措，她還說笑道：「真係好忙呀！好多掣要郁，同埋好似股票咁好多個mon呀！」

經過師父Ricky細心教導後，好快上手的她以DJ身份在節目中播放的第一首歌，選了張敬軒主唱的《青春常駐》，並以一把感性的聲線介紹說：「兩年前，同爸爸媽媽去旅行，忽然發現佢哋嘅背影老咗好多，喺呢度想同佢哋講，祝佢哋青春常駐！」在場的Karen及Ricky深受感動，之後她更成功自己操作控制器。

Michelle興奮笑問台長程凱欣：「明天我係咪可以返工喇？」台長滿意地點頭，更對她的聰明喜出望外，大讚她聲音有戲，說話表現情深，但亦不忙補充提醒：「做DJ唔係咁簡單，還要過五關斬六將！」

做過1小時DJ後，燃起了她的DJ火，她說：「以前唔鍾意聽到自己把聲，覺得好難聽，但做過1個鐘DJ後，覺得很好玩、很有趣！」她更笑言：「如果電台可以畀機會，我都好想試吓。」她更認真謂，如果「見工」成功，其主持的節目第一位訪問嘉賓一定是電台首席營運總監馬浚偉及台長程凱欣，因可乘機向兩人偷師。