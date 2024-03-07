醒你悉尼歌劇院最正玩法　必到新興景點大公開

遠赴澳洲悉尼旅行，歌劇院可謂必到景點，靚女惠今次帶大家來一個360度全面看，教你零死角欣賞悉尼歌劇院，接着帶你遊覽周邊必到景點。今集更請來曾於澳洲留學周嘉洛，以及「地膽」宋熙年為大家提供遊澳小貼士，《識玩識嚟SYDNEY玩》Go~Go~Go~

悉尼歌劇院(Sydney Opera House)外形獨特，頂部由大量巨大拱形「貝殼」環環相扣組成，加上每年舉辦歌劇、戲劇、舞蹈、音樂劇在內1,600場演出，每年吸引無數遊客前往觀光、玩樂及打卡。如果大家經陸路前往歌劇院，坐在Opera Bar欣賞悉尼歌劇院及海港大橋，景色確實優美，但對於既想感受文化氣色，也想拍攝美照「打卡」的靚女惠而言，單單看到悉尼歌劇院的背面怎會滿足。

當地有不少欣賞悉尼歌劇院的方法，極盡奢華的話，可以乘坐直升機從高空欣賞，或者參加私人遊艇觀光團，一邊享用美酒和海鮮，一邊在海上欣賞歌劇院的正面。價錢親民的可以選擇觀光船，遊覽包括歌劇院正面的悉尼海港景色，首先於船上欣賞日落，再享用晚餐及欣賞夜景，僅需花費數百港元。不過靚女惠一向節儉，當然要盡力節省開支，上集《識玩識嚟SYDNEY玩》介紹過的環形碼頭(Circular Quay)，由歌劇院步行前往需時大約8分鐘，乘搭前往曼利海灘(Manly Beach)的航線，甫開船不久便看到歌劇院正面，數十港元船飛就欣賞到頂級靚景！

悉尼歌劇院固然要到訪，其實環形碼頭亦不容錯過，沿着碼頭步行的景色如何，毋須靚女惠介紹，你們只要觀看影片就知道得一清二楚，沿途更能看到不少街頭藝人表演。至於距離環形碼頭10分鐘路程的巴蘭加魯保護區(Barangaroo Reserve)，更是悉尼近年新興景點，原身是船舶和貨運裝卸區，重新打造成為自然公園。以綠色環保為重點的巴蘭加魯，把原有建築材料回收利用，改造成為公共長櫈，海岸沿途充滿特色的長形石頭亦是於現場挖掘。至於位於巴蘭加魯的馬里納維灣(Marrinawi Cove)，更是不少當地人和遊客游泳及享受日光浴的小天地。

悉尼好去處多不勝數，前往當地旅遊的話，逗留戶外的時間往往8至9小時，想知道澳洲的夏天有甚麼要注意？曾於澳洲留學的周嘉洛和在當地生活多時的宋熙年，今集齊齊為大家提供貼士！