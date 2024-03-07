【是日通勝】

農曆正月廿七

甲辰年 丁卯月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、作灶、整路

忌：動土、置產、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

金牛座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

雙子座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

巨蟹座：愛情運急升，單身者易迎來一段美好緣分。

獅子座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

處女座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

天秤座：事業發展有少許進步，但收入未見有改善。

天蠍座：運勢微跌，對感情生活的負面影響比較大。

人馬座：獲幸運之神眷顧，感情生活勢將如魚得水。

山羊座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

水瓶座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

雙魚座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 遇貴人

（跌）鼠 財運差

鼠：是日沖煞，財運差，花錢要懂得節制。

牛：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

虎：財運低迷，受外力干擾，花錢如流水。

兔：控制好個人言行，可跟同事打成一片。

龍：精神不振，昏昏欲睡，務必好好休息。

蛇：謀事受阻，有可能被競爭對手比下去。

馬：話頭醒尾，做事有遠見，表現受好評。

羊：工作運上升，可靜下心來幹一番大事。

猴：跟伴侶有商有量，感情關係會更牢固。

雞：獲得貴人指點，找到理財投資新方向。

狗：心態正面，力爭上游，容易取得成功。

豬：不乏求財機遇，與人合作投資有着數。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

名字對人的命運影響有多大？

中國傳統文化博大精深，其中文字具有極強的靈動力。文字是古人智慧的結晶，而姓名更是對於文字的一種蛻變、昇華與整合，將文字中的靈動力凝結到人的生活中，讓每一聲稱呼都變為所想的願望，也是祖先、長輩對後輩的祝福與期望，所以在文字成為人的姓名或稱呼時，常常是寄託着父母、親人或自身的一個信念或願望。

俗語有云：「不怕生錯命，就怕改錯名。」從這一句可以看出姓名對一個人的成長和命運有多重要。姓名作為一個人的人生符號，蘊含了一個人的人生密碼，姓名的筆劃、音韻、奇偶組合，決定着一個人的精神、運勢、福禍吉凶，乃至於一生的命運。

好的名字，即符合命理又能增運旺運，那將是如虎添翼，如同風水增運的道理一樣，反之差的名字，則會使本來不順的人生，有更多煩惱和苦悶，對人生的減分也不容忽視。

多數人認為，姓名只不過是由兩三個漢字組合起來，不過是一個稱呼；多數人對名字都抱着一種無所謂的態度，認為名字只要順耳好聽，怎麼起都行，這種想法是有不夠周全之處。

名字除了好聽、易記、富有美好寓意之外，更重要是與使用者的先天命理，及其親屬的名字之間，通過個人姓名學吉祥數理與音韻配置，達到陰陽五行調和及平衡關係，才有助使用者的後天運得以提升！