自細有個性易得罪人　Ian放低執着做暖男靠打波減壓

男圑MIRROR將於3月12日起展開新一年巡唱之旅，由倫敦站開始，再轉飛美國、加拿大、澳門、新加坡及吉隆坡等站，所以男圑MIRROR成員Ian（陳卓賢）趁離港前，一日內做足三個電台錄音訪問為新歌《Lost At First Sight》宣傳，但公餘時間亦做運動減壓。

有讀者爆料，指日前在西灣河室內運動場野生捕獲Ian偕友人打籃球，貴為男圑「上弦」成員的他，完全沒有大明星架子，見人就點頭微笑，落場時表現進取，每次有球到手必射籃，且次次都成功入波，可謂有姿勢有實際，贏得場邊觀賽者不少掌聲。

Ian在波場中攞晒彩，但曾被指性格太過自我，傳影響到在男圑中受寵度不及兩大人氣王姜濤及Anson Lo，他在電台節目中亦直認太有個性：「細個時脾氣硬朗，都有啲年少輕狂，性格易得罪人，尤其啱啱入行時，未係好適應，每次表演失誤就耿耿於懷，不停諗點樣可以進步，搞到自己易轉牛角尖又多憂慮。」

他又說經過5年的演藝圈洗禮後，自知問題所在，已慢慢改善，明白凡事要顧及別人感受，學懂放下執著，他謂：「當我知道唔係所有問題都可以解決時，人開始愈嚟愈開朗。」亦因不再封閉自己，變暖男的他獲電台DJ蘭茜大讚：「茜auntie突然感冒失聲，Ian非常體貼，立即說多一點話補位。」她又謂聽見他兒時會攬住婆婆睡覺，覺得他可愛如樹熊。

現在Ian正準備MIRROR世界巡迴演唱會及下半年度自己的個人演唱會，他希望作曲、編曲、演繹各方面都能夠做得更好，而今年計劃推出的全系列歌曲，希望能悉數送給聽眾。重頭戲個人演唱會方面，Ian透露會有夾band 環節，亦會帶同多支心愛結他上台，相信hellosss都十分期待他在個人演唱會上大顯舞技及音樂才華。