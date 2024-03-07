湯告魯斯有望與前死敵畢彼特合演昆頓告別作

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）即將執導他的告別作《The Movie Critic》，早前有傳曾與他在兩部前作包括《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）中合作過的畢彼特（Brad Pitt）有望擔任新片男主角。而近日就有傳另一影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）亦有機會接拍夥拍畢佬。

畢佬與昆頓兩度合作，而「靚佬湯」就首次與昆頓合作，據知原本畢佬《從》的特技人Cliff Booth角色意屬「靚佬湯」飾演。若然成事，今次亦是「靚佬湯」與畢佬繼1994年的《吸血迷情》（Interview with the Vampire）相隔30年之後再度合作。據知當年2人合作得不愉快擘面收場，雖然當年「靚佬湯」是當紅炸子雞，而相反畢佬是影壇新人。但「靚佬湯」仍然有感自己的地位受威脅而與畢佬存有心病。畢佬曾在一訪問中咁樣形容他們拍戲時的關係：「拍戲嘅時候，我真係開始對佢反感。佢係北極，而我就係南極。那種潛在競爭阻礙咗我哋真正嘅對話。呢件事好煩擾我！」