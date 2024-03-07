陳家樂陪產檢3次都爆喊　猶疑入產房：想拍片

藝人陳家樂、周家怡、恬妞、許靖韻（Angela）及艾妮等，晚上（6日）到尖沙咀出席英皇電影《出租家人》首映，英皇集團主席楊受成與太太亦有現身支持。榮升準爸爸的陳家樂透露太太連詩雅現正懷有5個月身孕，問他是否一索得男？他笑笑口表示：「唔講住，我哋冇講畀屋企人知，所以想神秘啲，不過都應該守唔到去7、8個月大。」

家樂又指稍後會為BB照結構，希望胎兒健健康康，又大爆太太十分緊張，買了心跳機每日都要聽BB心跳。家樂日前則被連詩雅踢爆陪她產檢時激動到喊，他表示：「產檢係開心嘅，醫生話每個爸爸都會喊一次，睇你喊幾次，點知我3次都喊，佢仲話我好喊得。之前驗咗血報告知道男定女，已經好開心，但我未諗入唔入產房，我想入去拍片，唔知陳太想唔想我拍，未經歷過，我驚會措手不及，到時或者擺腳架。」

家樂又指現時只關心BB是否健康，有朋友提他是否要搬屋、搵學校，他都未去想，反而就請了陪月，他說：「預產期係7月，但我有機會唔喺香港要去做嘢，所以請定陪月。（鍾意仔定女？）仔女都鍾意，都可以陪我睇波，不過仔女嘅教導方式就唔同。」另外，家樂投訴太太連詩雅懷孕期間為保持身形吃太少東西，他沒好氣說：「叫佢食多啲嘢，佢話太肥上鏡唔靚，又話好腫，我話你大肚冇人會怪你，如果大家見到陳太，唔該幫手叫佢食多啲嘢，佢真係好瘦。」

周家怡被問到會否跟家樂的BB上契？她說：「要睇緣份，我都有6個契仔契女。（想生番個？）唔使喇，但世事真係唔知，如果依家生就係聖母。」Angela在片中與方力申飾演情侶，更將熒幕初吻獻給了對方，問她覺得小方是否好咀？她笑說：「都錫咗好多秒，拍咗唔同角度，感覺好好。」而艾妮則再次飾演大肚婆，她笑指：「今次終於生得出，戲入面我租咗家樂做老公，佢又啱啱成為爸爸，感覺好特別。」