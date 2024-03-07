韓國晉州市長親臨　推介新鮮農產品及旅遊魅力

【特約報道】韓風熾熱，除輸出韓流文化及大量韓星湧現外，當地農產品亦備受世界各地歡迎。位於韓國南部的晉州市得天獨厚，盛產多樣化的農作物，香港更是當地第一大新鮮農產品出口地。晉州市市長曹圭逸先生早前親自來港，為大家推介當地的農產品及其特色，讓大家不用搭飛機，也能細味晉州的獨特滋味。

香港為第一大出口地

曹市長指香港是晉州市新鮮農產品出口的第一位，這次來香港的目的，乃欲進一步宣傳當地高質的農產品，為日後加大出口量打好基礎。韓國南部的晉州位處智異山山下地區，山水清澈乾淨，早晚溫差大，冬季有充足陽光，擁有得天獨厚的自然環境，豐富水源和肥沃的土地，對農業發展有正面的影響。加上政府為農民提供各種輔助項目和技術，在大家共同努力下，讓晉州市的產品享負盛名；好像當地種植的士多啤梨和梨等水果，與其他國家相比，糖度更高，清甜美味。

士多啤梨最受歡迎

單是蔬果方面而言，當地盛產的士多啤梨、甜椒、杏鮑菇、梨和杮等會出口到世界各地，當中的晉州士多啤梨佔韓國80%的出口總量，運送到香港的士多啤梨也是出口量最高。在2022年，晉州輸出到香港的農產品出口額為USD11,296,000，士多啤梨佔了96.2%，總值佔USD10,871,000。及至2023年，出口額更達USD11,763,000，士多啤梨高佔97.1%，出口額達USD11,424,000，可見出口收益甚巨。市長認為晉州想擴大出口量到世界各地，現時的產品要經多重步驟，才能到達消費者手上，想食品保持新鮮，運輸網絡流通相當重要，如本地品牌韓印紅身兼採購、物流和銷售，能縮短運輸時間，保持產品的新鮮度，令消費者得益，堪稱是完美典範。

為農民提供支援

種植農作物需天時、地利、人和，曹市長指全球對食品安全的意識和要求不斷提升，每個進口國家都有不同的農藥殘留標準，為了維持品質，他們會系統化管理，好似當地新建科學農業支援中心，會免費提供農殘分析、土壤施肥處方和農業用水分析等資料，並教導農民安全使用農藥和管理等專業培訓，維持農產品的質素和提高競爭力。農產品的質素亦受運輸時間和成本所影響，為解決出口問題，當地政府與農戶和相關機構正進行探討，未來將盡全力提高和延長農產品的新鮮度和保鮮期限，以降低物流成本，希望將晉州食品推向全世界。

晉州南江流燈節

除了提高農產品的出口外，曹市長亦強調晉州市的魅力，促進觀光事業。晉州是南部地區中最具代表性的中心城市之一，這座美麗的江城有很多具代表性的節日及活動。對旅客而言，每年10月舉行的晉州南江流燈節極具吸引力，這個活動連續5年被文化觀光部指定為優秀文化旅遊慶典。至於晉州南江流燈節由來，據說是於1592年晉州城戰爭中，利用流燈來阻止倭軍渡的軍事戰術和向家人通報平安的戰術，慢慢流傳而成。每逢節日均會有煙花、花燈、燈會及舉行多個文化活動，上屆有126萬人參加，並曾得到美國寶得慶典活動、美國LA韓人慶典活動、加拿大尼亞加拉瀑布光彩慶典活動和西安城牆燈會等邀請，到當地作慶典活動，極具人氣。

大力促進科技發展

此外，晉州亦有很多大型企業、博覽會和建設項目進行，好似航天城就有太空環境試驗設施建設項目、超小衞星研發項目、相關研究和教育機構及基礎設施等。至於作為最重要的農業城市，自2011年起，當地每年11月都會舉辦晉州國際農業食品博覽會，場內會展示高科技的相關機械產品、種子展覽等，除有商家之間的出口貿易座談會外，參觀者也有機會親身體驗農業活動。今年的博覽會將於11月6至10日舉行，有興趣的話就要密切留意。