初次體驗入贅生活！金秀賢讚金智媛夠體貼

韓國男星金秀賢與女星金智媛合演的tvN新劇《淚之女王》（前譯：眼淚女王）將於後日（9日）首播，一眾演員及導演今早（7日）現身發布會。

今次是金秀賢於2021年演出網劇《某一天》後，相隔3年再拍劇，談到過往3年的空白期，金秀賢表示：「我不是再次去了當兵，是一直在努力尋找作品，在這個過程中就遇上《淚》劇這部作品。」

金秀賢在劇中與金智媛飾演結婚3年的夫妻，他指今次是第一次演丈夫的角色，希望讓自己和大家體驗一下「金秀賢式」的入贅生活。問到與金智媛合作有甚麼感覺，金秀賢指：「現場的工作人員應該都會感受到，金智媛是非常善良的人，無論是戲裏還是戲外，她都很照顧他人，好想叫她做『關懷的女王』。」

金智媛今次飾演財閥第三代，她指今次是繼劇集《繼承者們》後相隔11年再演財閥角色，她透露事前有特別上課學習有關財閥的東西，在衣着上也花了不少心機，談到拍檔金秀賢，金智媛大讚對方很幽默，令本來很緊張的她放鬆不少，又讚金秀賢體力好：「在拍攝完畢時他也完全不累，是充滿力量的類型，拍攝時總有覺得辛苦的時候，但他總是帶給我們歡笑和趣味。」