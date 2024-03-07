【新鮮出爐】香港7間食肆新上榜　入選米芝蓮必比登推介

香港澳門米芝蓮指南是食客揀餐廳的其中一個指標，今日率先宣布的應屆必比登推介名單，香港有67間食肆入選，澳門有10間，全新上榜的10間食肆中，有7間位於香港，讓大家有更多選擇。

中菜方面，有2間小店入選，分別是尖沙咀祥興記及兩姊妹涼皮有限公司。前者的上海生煎包有多款口味，原味以外，還有鮮蝦、麻辣和蟹粉等，大家可以在店外小桌子企住食，夠晒地道風味。後者搬到旺角後，今年再度入選，招牌涼皮配青瓜絲、芫荽和花生碎，加秘製辣醋，惹味麻辣。

愛吃小菜的話亦有多種選擇，近日捲入拍片爭議的文苑飯莊，主打傳統粵菜，提供燒味、點心和各式時令菜。創於1976年的傳統粵菜餐廳生記，搬到灣仔新店後再次入選，菜式平實不花巧，名菜有古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬潤和家鄉缽仔焗魚腸等。西環潮州滷水店生記滷味於1998年開業，陳年滷水配潮州穀飼獅頭鵝，各個部位以慢火煮至入味，招牌鵝肉廣受食客歡迎。

此外，上環的越南小店Ăn Chơi，菜單由店主夫妻二人主理，招牌菜有姜公呂望烤魚，每日轉風格的越南粉和分量十足的法包，改良菜式有比目魚配自家製發酵魚醬，配雞蛋咖啡或越南精啤酒，可謂最佳配搭。跑馬地意大利薄餅店Little Napoli的老闆選用家鄉那不勒斯的食材入饌，13吋的薄餅配意大利石窰高溫烤烘，原汁原味，人氣的配搭有Margherita和Vesuviana，其他還有炸意式餡餅和焗意式三文治等供應。