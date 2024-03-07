凍住食雪糕　愈食愈過癮

如果話大家喜歡夏天開住冷氣打邊爐，另一個嗜好就是在冬天大啖食雪糕。來到初春，依然帶點寒風，剛好有新款雪糕和凍飲等冰品登場，拎住杯雪糕慢慢食，分外滋味過癮。

粉嫩士多啤梨

冬日正是士多啤梨的當造期，它會變成各式各樣的甜點。有品牌推出士多啤梨脆筒，粉紅色的脆筒配士多啤梨味雪糕，吃到最後會有朱古力享用，口感十足，再加上粉紅色造型，搶眼又浪漫。

清新柚子香

冬天來一杯柚子蜜，甜美又暖胃。韓國品牌乳酪雪糕系列近日推出春天新品柚子蜜乳酪雪糕，選用韓國柚子蜜製作，配上甜中帶酸的乳酪雪糕，帶來淡淡的香甜，入口即溶，又能品嘗到柚子絲，加添口感。

人氣朱古力曲奇

朱古力曲奇一向受歡迎，有品牌除了招牌的朱古力忌廉夾心餅、雪糕杯、脆皮雪糕批和三文治外，近日品牌推出雪糕甜筒，忌廉味雪糕表面灑滿曲奇餅碎，配黑朱古力餅乾脆筒， 夠晒滿足。

優雅玫瑰

通常送花給另一半，大多以玫瑰做主角，有雪糕品牌因應國際婦女節，於現時至3月12日推出「Cheers to her!」推廣優惠，期間會推出以共同創辦人Rose Mattus肖像設計的特別版雪糕杯，客人於店內享有單一消費任何雪糕產品外賣滿HK$100減HK$38優惠。同時間，品牌推出多款新品，馬卡龍雪糕禮盒內是法國直送的出品，有士多啤梨紅桑子、雙重朱古力和杧果口味，於現時至5月31日供應。掌心玫瑰造型雪糕表面是朱古力Ganache，抹茶海綿蛋糕草地配士多啤梨及果仁雪糕口味的玫瑰花。想和朋友分享，可揀8款自選口味雪糕水果及窩夫薄脆，總有一款口水啱各人心水。

邪惡奶昔

除了雪糕，邪惡奶昔也令人欲罷不能。Shake Shack新推的宇治抹茶曲奇忌廉奶昔，選用百年老店的京都宇治抹茶粉，配自家製的雲呢拿雪糕，再加點黃金曲奇脆脆，甜美甘香又有咬口。