孝琳呼籲樂迷勿接機　港騷增設合照環節補數

韓國女團SISTAR出身的女歌手孝琳最近與寶拉重組小分隊SISTAR19，推出新歌《NO MORE》與《SAUCY》，火速破百萬點率，而她宣布將於4月5日在麥花臣場館舉行《2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG》演唱會，是她首次以個人身份在香港開騷。

而孝球將現身香港的音樂節和演唱會，一星期內與歌迷見面兩次，孝琳就表示很期待：「很久沒有這樣頻繁到香港演出，我真的很興奮！因為上次在香港唱戶外騷，感受到大家的熱情，所以今次我會學多幾句廣東話，希望粉絲會感受到我的熱誠。」

短時間內現身個唱和音樂節，孝琳笑言不擔心樂迷難以選擇：「我當然會希望兩天都能見到粉絲們，但如果要選就當然是個唱！因為這次的《HYOLYN SHOW》會有很多與大家近距離接觸的機會，VIP可以同我單獨合照，亦有機會獲得簽名海報，希望大家踴躍支持，我唔怕簽到手軟！」

每次孝琳訪港，歌迷定必提趕到機場接機，她表示知道大家的愛意，但擔心樂迷安全：「如果可以大家都是不用去機場接我，路途遙遠，等待時間長，但我也不能停下來見大家，所以還是留在演唱會和合照時才好好見面吧！」

孝琳仲話認得部分香港Fans，笑言有部分曾到韓國追星：「香港Fans真的好熱情，有些陪伴著我十多年時間，更去到韓國看我的演出，他們會舉起『Hong Kong』的燈牌，所以我真的很感動。」

另外，韓國樂隊CNBLUE將於3月16日在亞洲國際博覽館舉行《2024 CNBLUE LIVE 'CNBLUENTITY' IN HONG KONG》演唱會，是組合時隔7年再來港開騷。

適逢出道14周年的CNBLUE，早前在社交媒體上公開成員們各自準備的親筆手寫信。隊長鄭容和表示10周年的時候已經感覺很神奇，不敢相信這麼快就已經出道14年，並跟粉絲們深情約定不論快樂與憂愁都要一起度過。姜敏赫則感謝粉絲的支持，讓他們度過了快樂的2023年，並希望一起幸福下去。李正信一開始則先祝大家新年快樂，並希望2024年也多多指教，最後更以「我愛大家」作為結尾。