北上打卡！南山區新蒲點

北上消費已成為不少港人假日的「指定動作」，最近深圳南山區又有新場開幕，足足有10個標準足球場咁大，保證有排行。Shopping完還可到同區景點打卡，好似南海意庫可以Chill住歎咖啡，海上世界文化藝術中心可飽覽蛇口美景，更可到明華輪欣賞音樂噴泉表演，來一趟完美南山之旅。

綠化廠房 文創空間

南海意庫坐落蛇口太子路，前身是六幢四層的三洋廠房，自2008年起開始改造，現已變成佔地約10萬平方米的花園式文創空間。作為深圳首批以低碳環保為主題的翻新改建項目，這裏隨處可找到綠化屋頂及節水設施，牆身更滿布綠色植被，顯得生機勃勃。現時有不少設計公司進駐，另有大大小小的畫廊、書室、花店、中古店、咖啡廳及藝術機構錯落有致地分布，配合綠樹成蔭的兩旁道路，難怪被內地網民選為深圳十大網紅打卡地之一。

年初開業 公園Mall

壹方匯於今年初正式開幕，建築面積達8萬平方米，相等於10個標準足球場咁大，分成地上4層及地下2層，屬深圳目前最新的大型商場之一。作為「城市中心公園Mall」，很多地方都有綠化裝置，其中花海森林LED巨幕將自然與科技結合，呈現奪目震撼的視覺效果。目前共有過百間零售店及超過30間食肆進駐，人氣茶飲店「東方梔子」及咖啡店「地球森林·咖啡魔盒」均開設了深圳首間分店。另外，商場定期舉行音樂會及主題市集，即使不購物也值得假日來逛逛。

大師作品 臨海美景

海上世界文化藝術中心位於蛇口海上世界對出海邊，由普立茲克建築獎得主槇文彥打造，落成時曾被《時代雜誌》評為全球百佳目的地之一。內部由6大展館、劇院、教育、餐飲空間及多功能禮堂組成。作為V&A首家海外展館，精選了250件展品作永久收藏展覽。內部則採用現代主義風格，冷色系牆身配以牆邊白光，處處都是打卡位。走到戶外如頂層天台及開放式階梯則有另一番景象，可飽覽整個蛇口海灣，帶來山、海、城市三為一體的絕美景色。

豪華郵輪 噴泉匯演

明華輪早於80年代已是蛇口六灣的標誌性建築，原為廣州遠洋公司過萬噸的豪華郵輪，退役後改建為旅遊中心，集娛樂、休閒、住宿、餐飲於一身，並擁有6個等級共200多間客房。縱然是老地標，但隨着附近愈來愈多食肆進駐，近年又興旺起來，當中包括韓燒、茶飲店、甜品店及酒吧街等，非常適合邊吃飯邊拍照。值得一提，這裏逢周二至周日晚上均有半小時一場的音樂噴泉表演，水柱伴隨着音樂節奏高低起伏，配合幻彩燈光叫人目不暇給。

三大餐廳 味覺滿足

南山區向來是美食天堂，其中瀾·海景天台餐吧LA LA LAND屬新進網紅餐廳，全店採用美國西岸風格裝潢，擺放着沙灘椅與梳化，路邊是碎石路及仙人掌，加上霓虹燈牌等布置，讓人恍如置身洛杉磯沙灘。食物主打美式下午茶輕食，三文治美味且具分量。另一間鵬小館Bistro是區內知名的創意中菜館，招牌菜鳳眼叉燒把鹹蛋黃釀入肥瘦叉燒之中，吃前大廚再用噴槍火燒一下，鹹蛋黃油香溢出，完全是味覺與視覺盛宴。甜品則可到姊妹豆花，內有濃濃的椰奶香味，並可添加芋圓、奶凍和綾豆等，味覺大滿足！