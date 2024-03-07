謝東閔為「家暴」朱智賢解畫：係佢逼我㗎！

藝人謝東閔、黃美棋、孔德賢及關楓馨今日（7日）為myTV SUPER直播《2024 UCI 國家盃場地單車賽（中國香港）》宣傳。謝東閔表示在英國留學期間會以單車代步，曾與友人踏單車看風景時不慎發生意外：「連人帶車碌落山，當時掛住保護架單車同塊面，結果手臂擦傷晒，啲人見到啲疤痕仲以為我𠝹手。」他表示意外令他留下陰影，故畢業回港後便沒有踏單車，做運動也情願選擇跑步：「拍拖都係散步放狗、喺屋企睇電影，我個人比較悶。」

提到他跟女友朱智賢經常拍短片互動，早前女友上載了被掌咀片段，惹來被家暴疑雲，他笑謂：「其實我哋拍片都係搞笑氹大家開心，掌咀條片出手嗰個係我，其實係佢逼我打㗎！佢喺鏡頭後還拖打番我好多下，只不過呢幕唔畀出街，哈哈！」問到兩人可有結婚計劃？他稱若有好消息一定會通知大家，笑謂：「可能有驚喜，結完婚擺完酒都冇人知呢。」

至於即將與男友鍾健威（Ray）拉埋天窗的黃美棋，透露將於4月頭舉行婚禮，笑言近期生活很「淒涼」，表示為以最佳狀態穿起婚紗，近期開始以節食、扎肚、穴位埋線加做「普拉提」方法瘦身：「疫情期間儲咗太多脂肪，我本身好懶做運動。」又坦言籌辦婚禮令她壓力大增：「本來冇預計，原來真係有咁多嘢做，好多嘢要做決定。」她大讚Ray很好，參與度達9成，唯獨沒幫手揀婚紗：「我想嗰日畀驚喜佢。（有冇意見不合嗌交？）原來真係一定有㗎！例如預人數、印貼之類，我係完美主義者，佢就覺得張貼大家睇完唔會留念，唔使咁執着嘅。」她表示通常是自己炆憎，Ray只會講道而不會鬧她，笑指只是「有人畀人鬧」。