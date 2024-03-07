本日日本：聯乘《哈利波特》　打造魔法家居

日本生活雜貨品牌Afternoon Tea LIVING首次與全球暢銷小說電影《哈利波特》合作，推出一系列生活用品雜貨，粉絲們萬勿錯過！今次的聯名商品主要以《哈》初期的電影為靈感，哈利波特、榮恩、妙麗、石內卜教授等主要角色都成了素材，產品有環保袋、收納袋、抱枕、筆記簿等。其中的方形化妝袋、購物袋及抱枕印有哈利及妙麗、榮恩和鄧不利多等一班重要朋友及霍格華茲老師的圖案，還有以霍格華茲中葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林等四個學院為設計的產品，例如印上學院徽章的碗套裝、杯墊套裝、海報、筆記簿、手機套、馬克杯等，以及霍格華茲校徽水樽、文具、手提袋等。另外，不得不提以電影中出現的「蜂蜜公爵糖果店」為靈感，參考魔法糖果包裝設計的手巾仔、束口袋、糖果盒等。系列將於3月8日於官方網上商店與Afternoon Tea LIVING門市發售，位於東京池袋的Afternoon Tea LIVING LIMITED STORE已有部分商品率先發售，粉絲們快衝！