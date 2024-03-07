楊謹華入邪教兼教唆殺人！出軌偷食閨蜜老公

台灣女星楊謹華早前抵達長沙，為內地真人騷《乘風2024》錄影，而有份喺懸疑推理劇《唐人街探案2》單元《惡魔的呼吸》中出演嘅佢，更因攝人心魄嘅黑化演技，再次掀起熱議。

喺《惡魔的呼吸》中飾演教會團體主理人「阿信」嘅楊謹華，劇中嫁畀大學時期嘅男友後，就做起全職主婦，未料係某日佢撞見老公同公司女同事偷情，先驚覺15年嚟一直都係生活喺老公嘅謊言世界中，備受打擊嘅佢向閨蜜哭訴時，得唔到安慰之餘，仲反被對方嘲諷：「問題在於你自己，你看你現在這樣子，哪裏像大學時候的校花？」為咗證明自己風韻猶存嘅佢，竟然黑化勾引閨蜜老公，而閨蜜得悉後就將佢介紹入「靜心會」，藉機從中控制楊謹華。可惜，入會後嘅楊謹華猶如開啟咗新世界大門，短時間內就深得高層信任，閨蜜反而被踢出局之餘，最後連命都冇埋。

而徹底被權力欲望蒙蔽雙眼嘅楊謹華，仲召集埋其他教友狠心殺害叛徒，甚至被捕後，楊謹華仲面不改色道：「誰想要傷害靜心會，我就會除掉他。」最後仲對鏡頭露出邪惡一笑，似乎暗示佢有翻身機會之餘，壞到出汁嘅邪惡演技更係觀眾心中留下深刻印象，紛紛留言道：「戲外幸福，劇中婚姻乘風破浪。」、「蛇蠍心腸的反派演技，讓人愈看愈上頭。」