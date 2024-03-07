「火雞姐」莫文蔚重回舊地　自爆曾因造型被當路人甲

藝人莫文蔚（Karen）今日（7日）以「火雞姐」身份，到油麻地出席28年前拍攝電影《食神》的食店進行剪綵，吸引大批途人圍觀，Karen直言親臨舊地回憶即刻返晒嚟！

Karen分享當年第一日開工的趣事，「記得嗰時我喺樓上化完妝落樓準備開工，點知畀工作人員驅趕，佢哋以為我係路人甲，令到我好有成功感同信心，呢個角色真係好經典，到依家唔同年代嘅人都繼續睇緊，同埋我哋真係研發咗賴尿牛丸出嚟，真係好食，喺外國都食唔到呢種地道嘅味道。」問到德國籍老公可有看過她這部電影？Karen表示：「有，佢覺得好勁，點解可以搞成咁。」

她之後又透露去年拍了一部大製作的電影，但因要花時間做後期，所以未知何時上映，她說：「呢套電影保密得好緊要，角色都好特別，但真係唔講得，呢個人物我從來未演過，對手仲要係天王巨星，其他演員都好強勁。套電影唔係科幻，但就需要好多特技。（會唔會又唔同晒個樣？）唔會，扮醜扮一次得㗎啦，今次係靚嘅，氣勢亦好勁。」

至於周星馳籌備拍攝的電影《女足》已選定了兩個女角色，Karen再次表示有意飾演擁有魔鬼身材的教練一角，她笑言：「落場踢就交畀啲後生演員。（有興趣唱電影主題曲？）都有㗎，呢幾年間唔中都有唱電影主題曲，啱啱都錄咗隻國語歌，係幫檀健次主演的新片《被我弄丢的你》（I MissYou）唱主題曲。」而在音樂方面，Karen就透露正計劃在港開騷，她說：「都有啲大動作，正部署緊，希望可以搵到好似足球場大的露天場地。」