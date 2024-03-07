陳綺貞涉違權案二度出庭　控訴被經理人舊愛蒙在鼓裏

台灣「文青女神」陳綺貞去年被交往18年的舊愛兼經理人鍾成虎發文炮轟是「雙面人」，更遭鍾成虎的添翼文創指控涉違反著作權法，兩人對簿公堂，陳綺貞自1月出庭後，今日（7日）第二度出庭。陳綺貞出庭後哽咽表示：「我也非常不願意走到訴訟這一步。」至於鍾成虎被問到是否有機會和解時，他笑著說謝謝，再問陳綺貞是否有對他提告，他則未有回答。

而陳綺貞今日在社交網發文表示去年已向對方作提告，並已開庭審理：「至於鍾先生侵佔母帶，違反著作權違約授權，帳目不清的事實，我已經在去年2023年10月向法院提起民事訴訟，前天3月5日開庭審理，鍾成虎先生至今從未交還我獨立出資的單曲，專輯分軌母帶和MV母帶。」她稱要提醒所有版權公司、兩岸音樂串流平台、音樂公會及協會，在簽署跟她有關的合約前，小心不要涉及侵權，並指可以向她本人確認，她的簽名是否親筆簽名：「最讓我害怕的，是想到我和他在一起這十幾年裏，到底還有多少我不知道的事情。我也會小心自己的人身安全。」而她亦貼出律師事務所代她所發的聲明，當中寫明她與鍾成虎及添翼公司所有著作的授權及經紀關係已經全部終止。