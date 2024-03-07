樣唔係生得靚，之前仲要拍過AV，想以偶像身份喺寫真界重新出發，真係談何容易！之不過，凡事都有例外，好似今年26歲嘅拍羽想，就因為對K奶大過頭，加埋喺外形上做到脫胎換骨，即使背負住黑歷史，一樣可以喺寫真界企穩陣腳。

愈大愈靚

上圍激凸嘅女優向來喺日本寫真界甚為吃香，好似根本春美、松金洋子、MEGUMI都係橫行一時嘅人辦，而喺佢哋相繼淡出之後，接棒嘅乳神級女優不計其數，擁有I Cup上圍嘅柳瀨沙紀係其中一位，而今日為大家介紹嘅拍羽想亦係一位可愛乳神！

拍羽想喺2021年正式躋身寫真女優行列，心口一對41吋K奶，令佢輕易引起一眾「胸奴」嘅注視。睇番阿妹喺社交網上載嘅相片，你會發現佢之前個樣唔多討好，但之後變得愈嚟愈靚，家陣甚至可以用「人見人愛」嚟形容，真係唔到你唔服！

曾經拍AV

查實拍羽想喺加入寫真界之前，經已參與唔少公開演出，2018年至2019年期間以真乃想之名加入藝能組合Aphrodite，拆夥後又同末陽菜實組成少女組合MELT，家陣就係7人女子組合MELTЯAGE嘅成員。

值得一提，拍羽想出道冇幾耐就被人挖出黑歷史，坊間盛傳佢喺2016年拍過AV，之後佢喺一個網絡電視節目中受訪，對呢件事直認不諱，仲話多謝大家對佢嘅包容！由於拍羽想咁坦白，態度又誠懇，贏得唔少人支持，而佢亦表示會喺寫真界發揮自己嘅優勢，報答大家嘅支持。