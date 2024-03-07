張藝謀獲頒「終身成就獎」　寄語年輕導演：最重要的是堅持！

《第17屆亞洲電影大獎》頒獎典禮將於今個星期日舉行，大會宣布國際著名導演張藝謀獲得「終身成就獎」，表揚他將一生奉獻給電影。同時，他執導的作品《滿江紅》更榮獲今年亞洲電影大獎「2023年最高票房亞洲電影」獎項。而這次亦是他繼2010年第4屆獲頒「亞洲電影傑出貢獻大獎」，以及2021年憑《一秒鐘》赢得「最佳導演」獎項後，再次獲得亞洲電影大獎殊榮。

張藝謀屆時亦會來港出席頒獎典禮，親自接受兩項榮譽。對獲頒「終身成就獎」，深感榮幸的他表示：「我很幸運終生都選擇了電影作為我的職業，從影四十多年，謝謝喜歡我電影的朋友們，謝謝你們給予的支持和鼓勵，我會繼續學習和努力。我對未來總有一些期待，期待下部電影是否可以拍的更好。」

張藝謀執導的著名作品包括《紅高粱》、《菊豆》、《大紅燈籠高高掛》、《秋菊打官司》、《活著》、《英雄》、《十面埋伏》、《滿城盡帶黃金甲》等，被譽為中國第五代導演代表人物之一的他，從事電影工作多年，在每個階段對電影都有着不同體會：「對於中國電影來說，這幾十年經歷了許多重大的階段，每一個階段，中國電影的發展和改變都有着獨特的時代印記。其實，世界電影的發展也是如此。所以，每個階段對我來講，都有着複雜而深切的體會。說到底，電影就是一座橋樑，它溝通你我彼此的心。」

除了擔任導演，張藝謀亦曾擔當電影製作的不同崗位，不過他最渴望擔任的依然是導演這個崗位，他解釋説：「我更喜歡在幕後，跟團隊一起經過持久而艱辛的努力，將作品奉獻給大家，這樣看起來，導演這個崗位更像是一個大廚吧？」張藝謀一開始當導演時，並沒有人跟他分享經驗，或指點迷津的話，都是靠自己摸索，他寄語年輕新導演：「現在，我們常常被媒體要求對年輕導演說幾句「有用」的話。其實，對現在的年輕人來講，他們是新一代，是互聯網信息社會下的新一代，他們甚麼都明白，信息來源充足，很清醒也很有活力，還真不需要甚麼人指手畫腳。但你這個問題我還要回答，我的回答如下，最重要的是堅持！困難重重也要堅持下去，因你熱愛，你必堅持。」

不少人問到張藝謀如果當初沒有進入電影行業，生命軌迹會有何改變，他分享自己有時候也會「時光倒流」回去分析和想像：「在當時那個年代，我覺得自己最有可能成為的是，工廠裏工會的一名宣傳幹事，主要是寫寫畫畫，或開一個小照相館。」