【是日通勝】

農曆正月廿八

甲辰年 丁卯月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、動土、交易

忌：栽種、置產、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

金牛座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

雙子座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

巨蟹座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

獅子座：小小苦楚等於激勵，凡事應向好的方面想！

處女座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

天秤座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

天蠍座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

人馬座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

山羊座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

水瓶座：工作運上升，沒後顧之憂，目標可望完成。

雙魚座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 事業順

（跌）牛 是非多

鼠：幹勁十足，事業上不乏發揮所長機會。

牛：是日沖煞，易招惹是非，凡事要忍讓。

虎：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

兔：運勢下滑，是時候反思自己有何不足。

龍：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

蛇：講多錯多！小心因一時失言得罪伴侶。

馬：有備而戰，處理大小問題均游刃有餘。

羊：跟異性相處要有分寸，不適宜太熱情。

猴：做事得心應手，面對競爭也毫無懼色。

雞：工作運不穩，做事要盡力，切忌偷懶。

狗：財運一般，意外開支多，銀包易乾塘。

豬：別隨便批評別人，以免引起是非糾紛。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

龍年坐向飛星風水（上）

龍年進入九運，九運離卦為中虛之卦，現在5G與AI為大家服務，似是一個虛無縹緲的科技。風水這門學問，在很多人心目中，也是虛無縹緲的，而風水不但在九運，一至九運都是為大家服務的。

八運大金龍向東北大旺，西南之向為大差，九紫喜慶星飛入西南，向西南的朋友苦了二十多年，九運開始慢慢向好了，今年可以在西南方放六個金元寶加水來催財。而向東北大金龍完結了，雖然二十年大運走完，但今年六白武曲星飛到，運程還在，同樣可以用六個金元寶加水作催財之用。

九運的大金龍轉移向正北，大窗向北，於冬天季節，北風寒冷好易病，賺了錢財送醫生嗎？幸好的是，香港在中國東南方，整個冬季只是半個月而已，而且香港最凍的天氣也是有限，向北的大窗可以安心居住，不但發財而且利健康。今年八白財星，雖說剛剛完結，但還是下元的八白吉星，其氣不衰。

千金難買向南樓，冬暖夏涼，這是北半球與太陽的運轉關係。奈何現在是下元九運，向南樓失去時機，運難行，行運的是向北。今年七赤星到，可把一個金元寶六個銅錢放於水內化解。