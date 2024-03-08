娛圈單打︱小花爆乳登場　睇到血脈賁張

正在熱播的大台劇集《再見‧枕邊人》，除了有張曦雯大騷Fit爆Body，《愛‧回家》小花李芷晴（Stephanie）亦有參演。她飾演水性楊花名模，當中一場綁架黃智雯及張曦雯場口，居然以一身黑白低胸裝爆乳登場。胸前兩團肉在鏡頭前盪來盪去，震撼觀眾眼球！

Stephanie響朵作，當然係《愛‧回家》「Elaine」一角。她樣貌甜美，身材更係波霸級別，早在2021年台慶贏得終極大獎，遭麥美恩激動一攬，將她的好身材夾到變形，「經典j圖」流傳至今，已是鐵證。如今再下一城，震撼演出令網民津津樂道，大台好應該開節目畀伊人盡情發揮，千萬別暴殄天物！

嗱，講開大台波霸，點止Stephanie一個，落選港姐郭珮文固然係性感尤物，而「波波」黃婧靈亦以巨乳著稱。既然大台戮力在劇集灑鹽花，何不索性開個水着綜藝節目，讓女藝人盡情騷Quali！好似前年播出的《香港小姐再競選》便噱頭十足，Stephanie仲勇奪亞軍！大台大可以依樣畫葫蘆，搞個水着小花大賽，讓一眾波霸大展鋒芒！

講番Stephanie，除咗驕人身材夠晒話題，她另一為人熱議之處，就係去年高調睇姜濤演唱會，因而傳出「被照肺」掟入雪櫃，令她在《愛‧回家》戲份大減，認真嘥料！今次《再》劇震撼登場，外界都期望大台高抬貴手，速速解凍。畢竟靚嘢人人愛睇，何必同觀眾過唔去！咁當然，Stephanie都要識諗，畢竟同行如敵國，就算捧對家場，都要保持低調呀！