NewJeans屈居第二！BLACK PINK成收聽次數最多韓女團

婦女節將至，音樂串流平台近日特別公開2023年最多人收聽的韓國女歌手及歌曲排行榜，其中韓國人氣女團BLACK PINK是去年在全球有最多人收聽其歌曲的韓國女歌手單位，NewJeans、TWICE、LE SSERAFIM及FIFTY FIFTY則依次排第2至第5位。

而FIFTY FIFTY的《Cupid - Twin Ver.》則是去年最多人收聽的韓國女歌手歌曲，NewJeans則憑歌曲《OMG》、《Ditto》及《Super Shy》霸佔第2至第4位，第5位是BLACK PINK成員Jisoo的《FLOWER》。消息指去年韓國女歌手歌曲在全球的播放次數達240億次，較2018年的數據增加602%。

此外，LE SSERAFIM於上月19日推出的新歌《EASY》日前登上美國單曲榜「Billboard Hot 100」的99位，是組合自2022年5月出道以來首次打入該榜，她們透過事務所發表感受：「打入『Hot 100』一直是我們的夢想，沒想過可以那麼快實現，感覺好不真實，這都是多得大家的努力，我們覺得既滿足又榮幸。」她們又表示不會滿足於現在，會成為真心喜歡和享受音樂的組合。