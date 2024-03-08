東方日報C1：姜濤晒合照暗藏機心？揭AL真面目

男團MIRROR主演的新片將於本月底上映，由於近日他們忙於籌備英國巡唱，故電影未見有大型宣傳。姜濤近日就「出招」，在社交平台分享與盧瀚霆（Anson Lo）的合照，曾傳不和的他們被指「終極破冰」！照片一出即引起粉絲哄動，不少人留言指「太感動」，亦有人嘲諷姜濤是「心機姜」，指他上載的合照將自己修圖變成「V面靚仔」，Anson Lo卻近乎「零P圖」，露出原型的「U面」，明顯被比下去！

MIRROR兩大人氣王姜濤及Anson Lo屢傳不和，去年的《西九音樂節》更令兩派粉絲形成敵對關係，至今年初MIRROR舉行演唱會，其中一個環節是姜濤與Anson Lo合體鬥舞，未演出已引起兩派粉絲「暴動」，有激進分子更以「棄騷」來向主辦方施壓，幸而最後都沒有影響到兩人合體演出。騷後繼續爆出不少是非，兩人經常被比較，令他們之間始終存在一點芥蒂。

姜濤與Anson Lo早前先後合作過兩部電影，除了已上映的《盜月者》外，還有將於本月底上映的《12怪盜》，由於MIRROR將於3月12及14日在英國舉行巡唱，故近日都忙於籌備，新片未見大型宣傳，片方則開始在網上公開宣傳片及彩蛋。身為MIRROR人氣王的姜濤亦發功幫一把，近日分享多張與Anson Lo的合照，極速引起回響，不少「鏡粉」見到兩人同框都高呼「好感動」，瘋狂派Like，姜濤留言：「我們有多久沒合照了？」Anson Lo留言回覆：「太久」，最搞笑是他們的隊友李駿傑（Jeremy）及ERROR隊長梁業（肥仔）爭相留言，Jeremy呷醋問姜濤：「那我和你的合照呢？」姜濤表示：「小器鬼。」肥仔亦問：「咁我呢？」相當搞笑。

全員惡搞Ian

雖然姜濤分享與Anson Lo的合照有不少正面評語，但亦有部分網民嘲諷他有機心，指他公開合照似乎別有用心，相中的他疑似P圖塑造出V面，臉頰消瘦不少，有人直指：「P到連外套都變直角！」反觀Anson Lo則近乎零P圖，展露了「U面」真身，明顯不及姜濤搶眼。

另外，電影《12怪盜》官方社交平台前日釋出彩蛋，見MIRROR全員同場，等待拍攝時齊齊惡搞，「獻唱」走音版的陳卓賢（Ian）歌曲《正式開始》，玩得相當開心！同場的Ian聽到隊友們的「魔音」似乎沒好氣，專心投入拍攝。

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