周家怡爆路人只知自己叫「一姐」　谷婭溦澄清新歌一早拎版權

藝人陳家樂、周家怡、恬妞、方力申、許靖韻及艾妮晚上（7日）到將軍澳電視城，為無綫遊戲節目《獎門人Happy Easter感謝祭》進行錄影，以「出租家人隊」，與包括羅子溢、陳自瑤、賴慧玲、羅天宇、谷婭溦及區明妙組成的「婚後事隊」大鬥法爭奪豐富獎品。陳家樂笑言特意穿得斯文，希望玩較斯文的遊戲，但結果被安排合作「人肉呼拉圈」，周家怡即笑指家樂是好腰好腎好男人，一定難不到他。她指對上一次參與《獎門人》有10年，笑指自是「辣辣壽司」年代，而家樂就自稱強項是「啜乒乓波」，又透露太太連詩雅已指示他要多贏獎品，他則想贏多點補品給太太。

談到周家怡被家樂戲稱「一姐」，她即笑言否認：「係佢講先，老闆（楊受成）聽到就跟住話係呀係呀，其實係敷衍應吓佢。」她笑指早前到大阪旅行時有認出她的香港人，但只知道她是「一姐」而不知道名字。另問到她可會想拍TVB劇？她表示未有安排，加上快將拍新戲，要忙鍛煉新技能，談到好友佘詩曼的《新聞女王》反應大好，問可想一起拍續集？她笑指未知有續集：「上次合作已經係《天與地》。」家樂即笑指自小便看她做戲言。

同場的谷婭溦為劇集《婚後事》唱片尾曲《阿拉斯加海灣》，被原唱者指侵犯版權，更遭網民指摘，及後她在社交網發文反擊，問到是否很氣憤？她指事件已交由公司處理，稱近期忙宣傳新歌，又包辦了兩套劇集歌曲，問會否感到很多是非？她説：「都不算是非，交畀公司處理，唔係我處理，出道咁多年成日畀人攻擊，都習慣晒，不過最唔開心係是因為佢哋攻擊我屋企人。」她表示監製亦已指出早在2022年已取得版權：「我覺得好歌係值得欣賞，我唔會怪佢，都慣晒，始終都係因為套劇反應好，先會引起重視，其實係首好好嘅歌，我唱嘅時候都有喊。」她表示會抱樂觀態度看今次風波，希望大家專注於劇集，不用專注版權問題。